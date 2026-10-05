HLV Kim: 'Tôi thấy mình có trách nhiệm rất lớn'

HLV Kim Sang-sik trong phòng họp báo. Ảnh: Minh Chiến.

"Thật sự rất đáng tiếc về kết quả của tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026", HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự buồn bã về việc các "Chiến binh sao vàng" chỉ xếp thứ tư tại giải đấu ở Indonesia. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam cần thêm thời gian sau khi nhiều cầu thủ cày ải liên tục.

"Chúng tôi cần thêm thời gian. Các cầu thủ khá mệt mỏi khi hội quân và tôi rất tiếc về điều đó. Từ giờ tới Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị và lên kế hoạch tốt hơn", HLV Kim nói. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tạ lỗi với người hâm mộ Việt Nam. "Kết quả này chưa đáp ứng kỳ vọng của cổ động viên Việt Nam. Tôi thấy mình có trách nhiệm rất lớn", ông nói.

Trận này, tuyển Việt Nam suýt có cơ hội gỡ hòa 1-1 khi Lê Văn Đô ngã do va chạm với cầu thủ Malaysia ở hiệp 2, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đoàn quân áo vàng. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định không thổi penalty.

Về tình huống trên, HLV Kim bày tỏ quan điểm: "Nhìn tổng thể, tôi nghĩ trọng tài làm tốt. Vài thời điểm, tuyển Việt Nam có chút tiếc nuối và quyết định thổi phạt đền cũng cần sự công tâm. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho ông ấy, tôi nghĩ lý do tuyển Việt Nam không thể thắng là do chúng tôi còn thiếu sót".

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, Asian Cup 2027 là giải đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam, diễn ra từ ngày 7/1 tới 5/2/2027. Về việc hướng tới giải cấp châu lục, HLV Kim cho hay: "Tôi phải tìm kiếm những cầu thủ giỏi, đồng thời đào tạo và phát triển các nhân tố trẻ. Việc tạo ra sự cạnh tranh giúp họ sẽ giúp tuyển Việt Nam mạnh mẽ và vững vàng hơn".

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

Thanh Hà - Nam Giang