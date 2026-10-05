Tuyển Việt Nam lần đầu thua Malaysia ở thời HLV Kim Sang Sik

Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba với hành trang rất thuận lợi khi toàn thắng Malaysia trong 5 lần gặp nhau gần nhất và chỉ nhận một bàn thua. Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang Sik từng hai lần đánh bại đối thủ này tại bán kết AFF Cup 2026. Tuy nhiên, những con số trong quá khứ không được thể hiện ở trận này.

Khó khăn của tuyển Việt Nam càng lớn khi Nguyễn Xuân Son phải rời giải đấu ngay từ trận đầu tiên vì chấn thương. Tiền đạo nhập tịch từng là nỗi ám ảnh đặc biệt với Malaysia khi ghi tới 5 bàn trong 3 lần đối đầu gần nhất.

Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn về đối đầu nhưng không thể duy trì mạch thắng trước Malaysia, qua đó nhận thất bại 0-1 và đứng thứ tư FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Malaysia NT

Không có Xuân Son, Việt Nam vẫn chủ động nhập cuộc. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng tốt ở tuyến giữa và liên tục tìm cách khai thác tốc độ của hai cánh. Malaysia chủ yếu tập trung phòng ngự, trong khi tiền đạo Bergson thường xuyên phải lùi sâu về gần giữa sân để tìm bóng.

Tuy nhiên, hàng thủ Malaysia chơi tỉnh táo và hóa giải phần lớn những tình huống tấn công của Việt Nam. Khi chưa thể tìm thấy bàn thắng, Việt Nam lại bắt đầu để lộ những khoảng trống nguy hiểm từ các pha xử lý sai ở sân nhà.

Hoàng Đức có hai tình huống xử lý không tốt và một trong số đó suýt khiến Việt Nam phải trả giá. Phút 35, tiền vệ này chuyền hỏng ở phần sân nhà, tạo điều kiện để Bergson cướp bóng rồi lao thẳng về phía vòng cấm. Tiền đạo Malaysia tung cú sút chân trái sệt về góc phải nhưng thủ môn Lê Giang kịp thời cứu thua.

Đến phút 59, Bergson tiếp tục khiến hàng thủ Việt Nam thót tim với cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Nhưng Việt Nam không thể tránh được bàn thua sau đó.

Phút 62, Fergus Tierney vừa vào sân đã lập tức tạo khác biệt. Tiền đạo Malaysia nhận bóng trong tư thế quay lưng với Bùi Hoàng Việt Anh, xoay người đẩy bóng vào khoảng trống rồi tung cú sút xa. Bóng đi xuyên qua hai chân trung vệ Việt Nam và hướng thẳng vào góc gần khiến Lê Giang Patrik hoàn toàn bất lực.

Đáng chú ý, đây là bàn thua thứ ba của tuyển Việt Nam từ những cú sút xa tại FIFA ASEAN Cup 2026, cho thấy vấn đề đáng lo trong khả năng kiểm soát khu vực trước vòng cấm.

Bị dẫn trước, Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Phút 73, bước ngoặt tiếp theo xuất hiện khi trọng tài Ko Hyung-jin chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống cho rằng Haiqal phạm lỗi với Lê Văn Đô trong vòng cấm.

Các cầu thủ Malaysia lập tức phản ứng dữ dội. Họ cho rằng Haiqal đã xoạc trúng bóng thay vì phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam. Trọng tài tham khảo VAR và huỷ phạt đền.

Tuyển Việt Nam không thể tận dụng thời cơ để thay đổi cục diện trận đấu. Malaysia bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó giành hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, còn tuyển Việt Nam khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư.