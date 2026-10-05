Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1, đứng thứ tư ở FIFA ASEAN Cup 2026

Tối 5/10, đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xếp hạng tư chung cuộc tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu thất bại đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

●FIFA ASEAN Cup 2026

Việt Nam

0-1

Malaysia

KẾT THÚC

Tierney 62’

Thống kê trận đấu

51%Kiểm soát bóng49%

14Sút7

4Sút trúng đích3

3Phạt góc2

1Thẻ vàng2

0Thẻ đỏ0

Thống kê trận đấu chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam không lép vế về thế trận. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát bóng 51%, tung 14 cú sút so với 7 của Malaysia. Tuy nhiên, chỉ 4 pha dứt điểm của Việt Nam đi trúng đích và một nửa số cú sút được thực hiện từ ngoài vòng cấm. Malaysia tạo ít cơ hội hơn nhưng có 3 lần đưa bóng trúng cầu môn và tận dụng được một trong số đó.

Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1.

Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc chủ động nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự Malaysia chơi tập trung. Bergson là mối đe dọa lớn nhất đối với khung thành của Lê Giang Patrik. Tiền đạo Malaysia có hai tình huống đáng chú ý trong nửa cuối hiệp một, trong đó cú sút chìm sau sai lầm ở phần sân của đội tuyển Việt Nam buộc Lê Giang Patrik phải đổ người cứu thua.

Đội tuyển Việt Nam cũng tạo được sức ép ở những phút cuối. Ngô Đăng Khoa dứt điểm từ ngoài vòng cấm ở phút 45+3 nhưng bóng đi chệch khung thành, khiến hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

Việt Nam 0-1 Malaysia.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tìm cách khai thác hai biên, nhưng Malaysia mới là đội tạo ra bước ngoặt. Phút 62, Tierney nhận bóng trước vòng cấm, xoay người rồi dứt điểm nhanh khiến Lê Giang Patrik không kịp phản ứng, mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam gia tăng sức ép và đưa Đình Bắc vào sân để cải thiện hàng công. Phút 73, Văn Đô ngã trong vòng cấm và trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm 11 m. Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống bằng VAR, trọng tài rút lại quyết định.

Đến cuối trận, các pha dứt điểm của Đình Bắc và đồng đội tiếp tục bị hàng thủ Malaysia hóa giải. Đội tuyển Việt Nam không tìm được bàn gỡ và thua 0-1. Đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia kể từ năm 2014 (không tính trận thua 0-4 bị hủy do đối thủ gian lận).

Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Lê Giang Patrik

▮

2

Lê Ngọc Bảo

3

Cao Pendant Quang Vinh

↓

5

Nguyễn Adou Legyley Minh

↓

8

Lê Phạm Thành Long

11

Willams Minh Hoàng

↓

14

Nguyễn Hoàng Đức

↓

15

Trương Tiến Anh

16

Ngô Đăng Khoa

↓

18

Nguyễn Hai Long

20

Bùi Hoàng Việt Anh

DỰ BỊ VÀO SÂN

4

Lê Văn Đô

↑

7

Phạm Xuân Mạnh

↑

9

Nguyễn Đình Bắc

↑

19

Võ Hoàng Minh Khoa

↑

22

Phan Tuấn Tài

↑

Malaysia

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

16

Syihan Hazmi

2

Daniel Ting

3

Ubaidullah Shamsul

4

Manuel Hidalgo

↓

6

Quentin Cheng

▮

↓

9

Bergson

↓

11

Hong Wan

↓

12

Stuart Wilkin

14

Harith Haiqal

↓

15

Nooa Laine

22

LaVere Corbin Ong

DỰ BỊ VÀO SÂN

8

Syahir Bashah

↑

13

Fergus Tierney

↑

17

Pavithran Gunalan

↑

18

Syahmi Safari

↑

19

Paulo Josue

↑

Thông tin trước trận Việt Nam vs Malaysia

Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Cả hai đều hướng đến một chiến thắng để khép lại giải đấu với kết quả tích cực.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.

Đội tuyển Việt Nam cũng không có lực lượng tốt nhất. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết sau trận gặp Pakistan, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Hoàng Hên và Tài Lộc chưa đạt trạng thái tốt nhất, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ.