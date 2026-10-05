CĐV Malaysia phản ứng khi đánh bại tuyển Việt Nam sau 12 năm

Chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ Malaysia. Trên trang Malaysia NT, nhiều CĐV lập tức để lại bình luận đầy phấn khích, trong đó không ít người nhấn mạnh thành tích phòng ngự ấn tượng của đội nhà.

Một CĐV có tên Muhd Suzaimi viết: “Không thủng lưới trong giải đấu này. Và đã chờ đợi hơn 12 năm để đánh bại Việt Nam kể từ năm 2014. Làm tốt lắm”. Đây là chi tiết được người Malaysia đặc biệt tự hào. Chiến thắng trước Việt Nam giúp Malaysia chấm dứt khoảng thời gian dài không thể đánh bại đối thủ kể từ năm 2014, đồng thời khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với thành tích phòng ngự rất đáng chú ý.

CĐV Malaysia dành nhiều lời khen cho đội nhà sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam, đặc biệt ấn tượng với hàng thủ không để thủng lưới. Ảnh: Malaysia NT

Nur Amin Asnol thậm chí nhấn mạnh rằng Malaysia đã có 4 trận không để thủng lưới, trong đó có một trận sử dụng đội hình không phải mạnh nhất nhưng vẫn giữ sạch lưới.

“Bốn trận không thủng lưới. Một trận không có đội hình chính, vẫn không thủng lưới. Đánh bại Việt Nam, đội bóng mà trước đây chúng ta rất khó thắng. Tự hào về Malaysia”, CĐV này bình luận. Một người hâm mộ khác viết: “Không thua và không thủng lưới. Chúc mừng những chú Hổ”.

Sự hài lòng của CĐV Malaysia không chỉ đến từ kết quả. Nhiều người cho rằng đội bóng đã có bước tiến rõ rệt về lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu. Mac Muhd nhận xét Malaysia đã khác so với trước đây, đặc biệt về mặt chiến thuật. CĐV này cho rằng đội bóng chơi chắc chắn hơn, phối hợp ngắn tốt và kiểm soát trận đấu bình tĩnh, thay vì phụ thuộc vào những pha tấn công ào ạt.

Đáng chú ý, một số CĐV Malaysia đã bắt đầu hướng sự chú ý tới tương lai. Mohd Shofwan cho rằng đội tuyển hiện tại còn nhiều dư địa phát triển và chờ đợi những cầu thủ mới có thể gia nhập đội tuyển trong thời gian tới.

Người hâm mộ này đặc biệt đánh giá cao khả năng chơi bóng của một số cầu thủ Malaysia, cho rằng họ bình tĩnh khi nhận bóng và có khả năng tham gia xây dựng lối chơi từ tuyến dưới. Anh cũng kỳ vọng Malaysia sẽ tiếp tục bổ sung những cầu thủ chất lượng trong năm 2027 để nâng cấp đội hình.

Bên cạnh những lời khen, không ít bình luận cũng mang màu sắc châm chọc dành cho người hâm mộ Việt Nam sau chiến thắng. Một CĐV thậm chí nhắc đến bầu không khí trên sân và cho rằng các CĐV Việt Nam sẽ phải “nhớ” Malaysia sau thất bại này.

Dẫu vậy, điểm chung trong phần lớn bình luận là sự tự hào về màn trình diễn của Malaysia. Không thủng lưới, đánh bại Việt Nam và giành hạng Ba trở thành cái kết mà CĐV Malaysia có lý do để hài lòng.

Đặc biệt, sau những lần liên tiếp thất bại trước Việt Nam, chiến thắng lần này mang ý nghĩa tinh thần rất lớn với CĐV Malaysia. Họ không chỉ có một chiến thắng, mà còn nhìn thấy dấu hiệu của một đội tuyển đang tiến bộ về tổ chức, sự tự tin và chất lượng phòng ngự.