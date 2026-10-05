Đội tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư

Sau khi cùng đứng thứ hai ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam và Malaysia bước vào trận tranh hạng ba với mục tiêu giành chiến thắng trước khi chia tay giải.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik tiếp tục xoay tua đội hình khi trao cơ hội đá chính cho 5 cầu thủ Việt kiều, gồm: thủ môn Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Cao Pendant Quang Vinh và Adou Leygley Minh.

Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc chủ động. Phút 4, Hai Long đột phá trước vòng cấm rồi dứt điểm chệch khung thành. Hai phút sau, Hoàng Đức thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng chạm chân hậu vệ Malaysia.

Sau quãng thời gian đầu chịu sức ép, Malaysia dần lấy lại thế trận. Phút 35, Bergson tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Việt Nam để tung cú sút căng, buộc Lê Giang phải đổ người cứu thua.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội trước khi hiệp 1 khép lại khi Hai Long được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm, nhưng cú sút không đủ khó để đánh bại thủ môn Syihan Hazmi. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số 0-0.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã nỗ lực trong suốt 90 phút của trận đấu. Ảnh: FIFA

Bước ngoặt đến ở phút 62. Fergus Tierney, cầu thủ vừa vào sân, nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng. Bóng đi xuyên qua khe chân Bùi Hoàng Việt Anh, khiến Lê Giang không kịp cản phá, giúp Malaysia vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 73, trọng tài ban đầu cho Việt Nam hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Văn Đô và Harith Haiqal. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định được hủy bỏ.

Đến phút 85, VAR một lần nữa vào cuộc sau tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm Malaysia, nhưng Việt Nam vẫn không được hưởng penalty.

Không thể tìm thấy bàn gỡ trong những phút cuối, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 và kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, Malaysia giành tấm HCĐ sau chiến thắng tối thiểu.