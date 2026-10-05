Cảnh báo Indonesia, HLV Thái Lan 'nhắc khéo' trận thắng ĐT Việt Nam

Trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Indonesia (5/10), HLV Anthony Hudson khẳng định chiến thắng giải tỏa cơn khát trước ĐT Việt Nam là điểm tựa lớn để Thái Lan hướng tới ngôi vương.

Tại buổi họp báo, thuyền trưởng Thái Lan chia sẻ: “Chúng tôi là đội đầu tiên vào chung kết từ một bảng đấu rất cạnh tranh. Việc đánh bại ứng viên vô địch ĐT Việt Nam – đội mà chúng tôi không thắng gần 3 năm qua – là thử thách cực lớn nhưng đã tiếp thêm động lực để chúng tôi vào chung kết và có thêm sự xoay tua lực lượng tối ưu”.

Ông Anthony Hudson nhắc đến ĐT Việt Nam ở cuộc họp báo trước màn so tài với Indonesia.

Chiến lược gia người Anh nhận định dàn sao nhập tịch có thể hình vượt trội giúp Indonesia trở nên vô cùng đáng gờm. Yếu tố này mang lại ưu thế rõ rệt cho đội chủ nhà về khía cạnh sức mạnh thể chất, tốc độ cũng như các tình huống tranh chấp.

Hudson đặc biệt đánh giá cao sự kết hợp giữa nền tảng thể lực, khả năng phối hợp và tinh thần thi đấu của Indonesia.

“Tôi không tập trung vào riêng một cầu thủ Indonesia nào. Tôi nghĩ Indonesia là một đội bóng tốt, sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch với thể hình cao lớn. Họ có sức mạnh thể chất, sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu. Điểm mạnh của Indonesia là khả năng phối hợp và tinh thần chiến đấu cao, kết hợp với nền tảng thể lực tốt”, HLV Hudson nhận xét.

Trận chạm trán Indonesia cũng được vị thuyền trưởng tuyển Thái Lan xác nhận là cuộc so tài mà toàn đội vô cùng mong đợi. Khi đã chính thức bước qua vòng bảng, mục tiêu duy nhất của "Voi chiến" không gì khác ngoài chiếc cúp vô địch.

“Đây là trận đấu mà chúng tôi rất mong chờ. Mục tiêu chính của ĐT Thái Lan là giành chức vô địch giải đấu”, Hudson nhấn mạnh.

Mục tiêu chính của ĐT Thái Lan là giành chức vô địch giải đấu ngay trên sân khách.

Tiếp đó, nhà cầm quân bên phía đại diện xứ chùa Vàng công khai gửi "chiến thư" tới chủ nhà Indonesia:

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu thực sự hấp dẫn và kịch tính. Cả hai đội đều xuất sắc, và bầu không khí trên sân vận động thật tuyệt vời. Chúng tôi đã xem các trận đấu của họ và cảm nhận được sự tận tâm của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia này, và chúng tôi rất hào hứng được thi đấu trước những cổ động viên này.

Về lối chơi của Indonesia, chúng tôi biết họ là một đội bóng tập trung vào sức mạnh thể chất, bóng đá tấn công và lối chơi phối hợp nhanh, trực diện. Tôi tin rằng đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn.

Về những ý kiến khác, thành thật mà nói, tôi không bận tâm nhiều đến chúng vì điều quan trọng nhất đối với tôi là đại diện cho Thái Lan. Điều tôi ưu tiên là các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia Thái Lan và mang đến một màn trình diễn khiến người hâm mộ tự hào vào tối mai”.

Trong khi đó, thủ quân Chanathip Songkrasin nhận định cuộc chạm trán này sẽ diễn ra vô cùng kịch tính. Anh nhấn mạnh việc đối mặt với sức ép từ đông đảo cổ động viên Indonesia trên khán đài sẽ là động lực để toàn đội chuẩn bị với trên 100% phong độ.

Thủ quân Chanathip Songkrasin nhận định cuộc chạm trán này sẽ diễn ra vô cùng kịch tính.

Chanathip nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu, lưu ý rằng đây là giải đấu FIFA ASEAN đầu tiên, với tất cả các đội đều mang đến những đội hình mạnh nhất. Anh nói thêm rằng họ muốn làm nên lịch sử, và đó là điều quan trọng nhất.

“Lần cuối cùng tôi thi đấu với Indonesia có lẽ là khoảng 3-4 năm trước, trong trận chung kết ASEAN Cup. Tất nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, tất cả các quốc gia ASEAN đều đã phát triển đáng kể, và các cầu thủ cũng giỏi hơn rất nhiều.

Hiện nay có rất nhiều cầu thủ mang dòng máu lai; Indonesia dường như có rất nhiều cầu thủ lai, và họ thi đấu ở một giải đấu có trình độ rất cao. Tất nhiên, họ rất mạnh về thể chất và sở hữu kỹ năng xuất sắc. Tôi rất vui, vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại họ sau một thời gian dài chờ đợi”.

Đội trưởng Thái Lan đồng thời thể hiện quyết tâm cùng các đồng đội khuất phục Indonesia nhằm đưa ngôi vô địch trở về:

"Nhưng chúng tôi muốn chiến thắng, chúng tôi muốn mang vinh quang về cho NHM Thái Lan để thắp lên niềm tin và giúp nền bóng đá có thêm động lực phát triển”.

Cuộc đọ sức chung kết giữa Indonesia và Thái Lan sẽ bấm giờ lăn bóng lúc 20h00 ngày 5/10. Trước thời điểm đó, trận tranh huy chương đồng giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16h00.