Một 'siêu học sinh' đã xuất hiện trong lịch sử đường chạy Nhật Bản

"Siêu sao 17 tuổi" của làng điền kinh Nhật Bản, Daiju Goto (Trường Trung học Rakunan), vừa đạt thành tích nhanh thứ hai trong lịch sử điền kinh trung học Nhật Bản ở nội dung chạy 200m nam, một nội dung thậm chí không phải là sở trường của cậu.

Daiju Goto (Nhật Bản) ăn mừng sau khi giành Huy chương Bạc ở nội dung chung kết chạy 400m rào nam tại 'Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026', diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản vào ngày 28/9.

Goto đã giành chiến thắng trong trận chung kết 200m nam tại Giải vô địch U20 Nhật Bản, diễn ra vào ngày 4/10, tại Sân vận động Điền kinh thuộc Khu liên hợp Thể thao Kusanagi ở tỉnh Shizuoka, với thời gian 20,40 giây. Cuộc đua diễn ra trong điều kiện gió xuôi chiều, với tốc độ 0,9 mét/giây. Anh đã rút ngắn 0,03 giây so với kỷ lục cá nhân trước đó là 20,43 giây, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách thành tích tốt nhất mọi thời đại của học sinh trung học Nhật Bản.

Kỷ lục trung học Nhật Bản hiện tại là 20,34 giây, do Abdul Hakim Sani Brown thiết lập vào năm 2015 khi còn theo học tại trường Trung học Josai. Goto chỉ còn kém kỷ lục đó đúng 0,06 giây. Cậu cũng vượt qua thành tích 20,41 giây được thiết lập vào năm 2013 bởi đàn anh cùng trường Rakunan, Yoshihide Kiryu.

Cự ly 200m không phải là nội dung thi đấu chính của Goto, sở trường của anh là nội dung 400m rào. Tuy nhiên, tốc độ của anh đã đạt đến đẳng cấp hàng đầu. Anh từng đạt thành tích 20,43 giây khi chạy ngược chiều gió (tốc độ 1,0 m/s) tại Giải vô địch Kyoto và ghi nhận thời gian 20,19 giây, dù không được công nhận kỷ lục chính thức do gió xuôi chiều mạnh tới 3,1m/s tại Giải vô địch Kinki vào tháng trước. Chiến thắng này đến chỉ sáu ngày sau khi anh hoàn tất phần thi của mình tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026.

Tại ASIAD 2026, Goto đã giành Huy chương Bạc ở nội dung chung kết chạy 400m rào nam với thành tích 47,93 giây. Thành tích này giúp anh san bằng kỷ lục đứng thứ hai trong lịch sử điền kinh Nhật Bản và rút ngắn 0,16 giây so với kỷ lục cá nhân trước đó của mình.

Dù đạt được thành tích đẳng cấp cao ngay khi bước ra đấu trường quốc tế dành cho vận động viên chuyên nghiệp, Goto vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Sau cuộc đua, anh bày tỏ sự tiếc nuối khi không giành chiến thắng và chia sẻ: "Thế giới thi đấu đỉnh cao thực sự rất rộng lớn".

Sinh ngày 5/5/2009 tại Yotsukaido, tỉnh Chiba, Goto bắt đầu tập luyện điền kinh từ năm lớp 3 Tiểu học. Khi học năm thứ ba THCS, anh đã vô địch nội dung 110m rào tại Giải Vô địch THCS Nhật Bản.

Sau khi vào Trường Trung học Rakunan, anh chuyển sang thi đấu nội dung 400m rào và giành chức vô địch tại Giải Vô địch THPT Quốc gia năm 2025 ngay trong năm học đầu tiên.

Tại Giải Vô địch Nhật Bản diễn ra vào tháng Sáu năm nay, anh giành chiến thắng với thời gian 48,09 giây, phá kỷ lục THPT Nhật Bản vốn được Dai Tamesue nắm giữ suốt 30 năm qua. Anh cũng giành Huy chương Bạc tại Giải Vô địch Thế giới U20 vào tháng 8/2026.

Tại ASIAD 2026, anh tiếp tục cải thiện thành tích của mình lên mức 47,93 giây. Ngay sau đó, chỉ sáu ngày sau, anh thi đấu nội dung 200m và đạt thành tích 20,40 giây. Hiện tại, anh vẫn đang là học sinh THPT. Chính vì vậy, cộng đồng điền kinh Nhật Bản đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Goto trước thềm Giải Vô địch Thế giới tại Bắc Kinh vào năm sau và Thế vận hội Los Angeles 2028.

Vận động viên 17 tuổi này, người đã khẳng định được vị thế trong nhóm những vận động viên hàng đầu châu Á ở nội dung 400m rào, giờ đây cũng đang đe dọa kỷ lục THPT Nhật Bản ở nội dung 200m.