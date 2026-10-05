HLV Malaysia nói gì sau khi thắng Việt Nam?

HLV Tan Cheng Hoe nói về trận đấu trong phòng họp báo. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Malaysia giành huy chương đồng FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi giữ sạch lưới cả 4 trận . "Đây chắc chắn là thành tích tuyệt vời và rất ấn tượng. Chúng tôi có quyền tự hào về những gì đã làm được. Tất nhiên, bóng đá không chỉ có thống kê. Quan trọng là các cầu thủ đã cùng nhau làm việc rất chăm chỉ, đã nỗ lực ngày đêm và tập trung tối đa. Tất cả đã cống hiến hết mình và giữ vững tinh thần không bỏ cuộc. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của tuyển Malaysia", HLV Tan Cheng Hoe khen ngợi học trò sau trận thắng tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi luôn thi đấu như một khối thống nhất và như một gia đình luôn khát khao chiến thắng. Bạn có thể thấy sự gắn kết giữa các cầu thủ Malaysia và chúng tôi tận hưởng điều đó. Chúng tôi không chỉ kỷ luật trên sân cỏ, mà ngoài bóng đá, tuyển Malaysia luôn có hoài bão lớn", thuyền trưởng 58 tuổi chia sẻ.

"Đây là con đường tôi muốn xây dựng: gắn kết, chiến đấu và tận hưởng, tất cả đều cùng nhau. Dĩ nhiên, tuyển Malaysia cần tiếp tục tiến bộ. Điểm mạnh của tập thể này là sự đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau, bất kể đó là ngôi sao, cựu binh hay cầu thủ trẻ. Tất cả đều hỗ trợ nhau và đó là bí quyết thành công của chúng tôi. Tuyển Malaysia sẽ giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục làm việc chăm chỉ vì những thử thách phía trước", nhà cầm quân sinh năm 1968 phát biểu.

Giải đấu khép lại, thành tích của tuyển Malaysia đã rõ, nhưng vị trí sắp tới của Tan Cheng Hoe còn bỏ ngỏ. Hồi tháng 4/2025, ông ký hợp đồng với Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) để đảm nhiệm chức danh Giám đốc Kỹ thuật, không phải HLV. Sau khi HLV Peter Cklamovski chia tay tuyển Malaysia hồi cuối tháng 6/2026, Tan Cheng Hoe trở thành HLV tạm quyền.

Khi được hỏi về việc có tiếp tục dẫn dắt "Những chú hổ" sau FIFA ASEAN Cup 2026 hay không, ông trả lời: "Điều đó tùy thuộc vào FAM. Cá nhân tôi luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội tuyển".

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

Thanh Hà - Nam Giang