Dương Thúy Vi và hành trình bền bỉ của Thể thao Hà Nội

Ở tuổi 33, Dương Thuý Vi tiếp tục toả sáng với chiếc HCĐ ASIAD

ASIAD 20 tiếp tục ghi thêm một dấu mốc trong sự nghiệp của Dương Thúy Vi khi cô giành HCĐ nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Đây đã là lần thứ tư nữ võ sĩ Hà Nội bước lên bục nhận huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Thành tích ấy càng đáng trân trọng khi Thúy Vi đã 33 tuổi và đang trải qua kỳ ASIAD thứ 5 trong sự nghiệp. Với taolu, nơi đòi hỏi cao về tốc độ, sức mạnh, độ dẻo và khả năng thực hiện chính xác từng động tác, duy trì khả năng cạnh tranh ở tuổi ngoài 30 là thử thách không nhỏ.

Thúy Vi phải cạnh tranh với những VĐV trẻ đang ở độ chín của sự nghiệp, trong đó có các đối thủ mạnh của châu lục. Nhưng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao đã trở thành điểm tựa để nữ võ sĩ Hà Nội tiếp tục khẳng định mình.

Đằng sau tấm huy chương là khả năng làm chủ tâm lý được tôi luyện qua nhiều năm. Trong những ngày phải chờ đợi tại nhà thi đấu, thay vì để áp lực chi phối, Thúy Vi lựa chọn giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc, đi dạo nhẹ nhàng, thả lỏng tinh thần và cố gắng đưa mình vào trạng thái cân bằng. Khi bước lên thảm đấu, cô coi mỗi phần thi như một bài tập đã được thực hiện hàng nghìn lần.

Sự bình tĩnh ấy là kết quả của một hành trình dài. Từ lần đầu dự ASIAD tại Quảng Châu năm 2010 nhưng chưa có huy chương, Thúy Vi từng bước vươn lên đỉnh cao. Cô giành HCV tại Incheon 2014, sau đó tiếp tục có huy chương tại Jakarta 2018 và Hàng Châu 2023. Đến Aichi-Nagoya 2026, nữ võ sĩ tiếp tục đứng trên bục huy chương, nối dài hành trình ASIAD kéo dài 16 năm.

Đáng nói, đã có thời điểm Dương Thúy Vi nghĩ tới việc khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn tiếp tục gắn bó với thảm đấu và đi trọn hành trình đến kỳ ASIAD thứ 5.

Ở đó, mục tiêu không chỉ còn là những tấm huy chương của riêng mình. Kinh nghiệm và bản lĩnh của một VĐV từng trải qua SEA Games, ASIAD và các giải vô địch thế giới còn giúp Thúy Vi trở thành điểm tựa cho những VĐV trẻ, tiếp thêm sự tự tin cho các thế hệ kế cận của wushu Việt Nam.

Hành trình ấy cũng phần nào cho thấy dấu ấn của Thể thao Hà Nội, nơi đã đào tạo và đồng hành cùng Dương Thúy Vi trong suốt những năm tháng theo đuổi thể thao đỉnh cao.

Từ một cô gái trẻ bước vào đấu trường ASIAD năm 2010 đến một VĐV kỳ cựu vẫn có thể cạnh tranh huy chương châu lục 16 năm sau, sự bền bỉ của Thúy Vi cũng phản ánh giá trị của quá trình đầu tư, đào tạo và duy trì lực lượng VĐV thành tích cao.

Không chỉ đóng góp trực tiếp những tấm huy chương, những VĐV giàu kinh nghiệm như Thúy Vi còn mang một giá trị khác: truyền lại bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần cống hiến cho lớp kế cận. Đó cũng là cách sự đóng góp của Thể thao Hà Nội được nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác trong thành tích chung của Thể thao Việt Nam.

Tấm HCĐ tại ASIAD 20 vì thế không chỉ nối dài bộ sưu tập thành tích của Dương Thúy Vi. Sau 16 năm kể từ lần đầu bước ra đấu trường ASIAD, việc cô vẫn đứng trên thảm đấu và tiếp tục mang huy chương về cho Tổ quốc là minh chứng cho một hành trình bền bỉ của ý chí và sự cống hiến.

Từ hành trình ấy cũng có thể thấy rõ hơn giá trị của những VĐV được Thể thao Hà Nội đào tạo, vun đắp và duy trì qua nhiều năm, góp phần tạo nên sức mạnh chung của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.