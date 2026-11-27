Mỹ nhân sinh năm 2000 sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đáng chú ý

Nguyễn Thị Thùy Vi từng lọt Top 10 Miss Grand Vietnam 2023, đăng quang Miss Idol Vietnam 2024 và giành giải Best Body (Thí sinh có hình thể đẹp nhất) tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Cô cũng góp mặt trong Top 5 Người đẹp Biển tại cuộc thi này.

Ngoài sân khấu, mỹ nhân có số đo ba vòng 82-61-94cm xây dựng hình ảnh một cô gái hiện đại với gu ăn mặc linh hoạt.

Tủ đồ của Thùy Vi gây chú ý bởi những chiếc túi đến từ Hermès và Chanel. Trong đó, mẫu Kelly 25 Sellier có giá trị gần một tỷ đồng, được cô sử dụng khi diện trang phục đen đồng màu. Người đẹp còn sở hữu túi Birkin màu nâu trị giá hàng trăm triệu đồng.

Với trang phục tím pastel, Thùy Vi tạo sự tương phản bằng túi Chanel 19 màu đen, có giá hơn 200 triệu đồng.

Cách sử dụng phụ kiện của người đẹp cũng là gợi ý cho những cô gái yêu thích phong cách sang trọng. Khi chiếc túi đã đủ nổi bật, việc tiết chế họa tiết và màu sắc trang phục sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn.

Gu thời trang biến hóa từ thảm đỏ đến đời thường

Tận dụng lợi thế hình thể, Thùy Vi thường xuất hiện tại các sự kiện với đầm dạ hội xẻ tà hoặc váy có chi tiết cut-out.

Tuy nhiên, phong cách xuống phố của cô không chỉ gói gọn trong những thiết kế gợi cảm. Người đẹp còn yêu thích áo thun, quần short và các bộ trang phục màu trắng, phối cùng giày bệt hoặc phụ kiện kim loại.

Ở những bản phối nữ tính hơn, cô lựa chọn áo hai dây kết hợp chân váy, đầm hồng hở lưng hay váy hoa nhí đen trắng.

Sự thay đổi giữa các kiểu trang phục cho thấy thời trang tôn dáng không nhất thiết phải phụ thuộc vào những thiết kế cầu kỳ. Một chiếc áo vừa vặn, chân váy có điểm nhấn hay cách kết hợp màu sắc hợp lý cũng đủ tạo nên diện mạo cuốn hút.

Sau nhiều lần thử sức tại các đấu trường nhan sắc, Thùy Vi đang cho thấy hình ảnh đa dạng của một người đẹp vừa có lợi thế ngoại hình, vừa biết khai thác thế mạnh ấy thông qua thời trang.

Nguyễn Thùy Vi khoe vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút với phong cách trang điểm ấn tượng - Nguồn video: Facebook Nguyễn Thùy Vi.