Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bản hit cùng phong cách âm nhạc biến hóa. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút và không ngừng làm mới bản thân bằng những dự án được đầu tư chỉn chu.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album phòng thu Vol.8 sau 12 năm kể từ album Mối Tình Xưa. Đáng chú ý, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận trong album Vol.8 qua ca khúc Không Khóc Nữa Đâu tiếp tục gợi nhắc khán giả về mối duyên âm nhạc đặc biệt giữa anh và nữ ca sĩ.

Hồ Ngọc Hà kết hợp ăn ý với Nguyễn Hồng Thuận trong âm nhạc.

Trong hành trình ca hát, Hồ Ngọc Hà từng có nhiều lần kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận nhận được sự yêu thích của công chúng. Một trong những dấu ấn đáng nhớ là ca khúc Tìm Lại Giấc Mơ, góp phần tạo nên những cảm xúc sâu lắng trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ. Không chỉ vậy, Càng Trưởng Thành Càng Cô Đơn cũng là sản phẩm từng nhận được sự quan tâm khi Hồ Ngọc Hà thể hiện sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận cách đây 6 năm.

Qua mỗi lần hợp tác, cả hai cho thấy sự đồng điệu trong cách lựa chọn và truyền tải cảm xúc âm nhạc. Những sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận khi được đặt vào giọng hát khàn đặc trưng, giàu cảm xúc của Hồ Ngọc Hà thường tạo nên màu sắc riêng. Ngược lại, nữ ca sĩ cũng có thêm những ca khúc phù hợp để thể hiện khả năng xử lý và truyền tải tâm trạng của mình.

Ở showbiz, không thiếu những màn kết hợp tạo được tiếng vang trong một giai đoạn rồi khép lại. Tuy nhiên, việc Hồ Ngọc Hà và nam nhạc sĩ sinh năm 1981 tiếp tục có sự kết nối sau nhiều năm cho thấy mối duyên đẹp trong nghề nghiệp vẫn có thể được duy trì bằng sự tin tưởng và đồng điệu. Mối duyên ấy cũng là một phần đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Hồ Ngọc Hà, khi bên cạnh những cộng sự mới, cô vẫn giữ được kết nối với những người từng đồng hành và tạo nên dấu ấn cùng mình.

Hồ Ngọc Hà và Nguyễn Hồng Thuận gắn bó nhiều năm qua.

Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà đang có cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã có chỗ đứng trong làng giải trí, cô vẫn không ngừng tìm kiếm những thử nghiệm mới, bởi điều khiến mình lo ngại nhất là sự cũ kỹ, lỗi thời. Vol.8 vì thế không chỉ là sự trở lại sau 12 năm mà còn cho thấy tinh thần làm nghề nghiêm túc, chủ động đổi mới của Hồ Ngọc Hà.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, kinh doanh và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn. Nữ ca sĩ có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên Kim Lý cùng hai con là Lisa và Leon.