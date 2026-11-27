Pororo cùng hội bạn thân "giải cứu" Giáng sinh

Mùa lễ hội cuối năm này, chú chim cánh cụt Pororo cùng những người bạn thân thiết chính thức trở lại màn ảnh rộng, với Pororo: Giải cứu lâu đài bánh kẹo - Pororo movie: Sweet castle adventure. Đây là phần phim điện ảnh thứ 10 của thương hiệu hoạt hình đình đám đến từ Hàn Quốc.

Trailer mở ra khung cảnh Vương quốc bánh kẹo lung linh, với cuộc thi sáng tạo món tráng miệng Giáng sinh đầy náo nhiệt. Thế nhưng, không khí lễ hội nhanh chóng bị đảo lộn khi ông già Noel bất ngờ bị phù thủy thỏ Bunny biến thành búp bê.

Để Giáng sinh không biến mất, Pororo cùng những người bạn phải thay ông già Noel thực hiện nhiệm vụ quan trọng: Vận chuyển nguyên liệu phép thuật mang tên “kẹo phép của ông già Noel” đến Vương quốc bánh kẹo, góp phần hoàn thành món tráng miệng đặc biệt được mong chờ nhất mùa lễ hội.

Hành trình tưởng chừng đơn giản lại trở nên đầy thử thách khi tiến sĩ Chocoleo xuất hiện với âm mưu chiếm đoạt nguyên liệu phép thuật để biến món tráng miệng Giáng sinh thành tác phẩm chocolate của riêng mình. Không chỉ vậy, phù thủy thỏ Bunny cũng liên tục tìm cách giành lấy món kẹo phép quý giá, khiến cuộc tranh giành trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Giữa những màn phép thuật tinh nghịch, tình huống dở khóc dở cười và hàng loạt thử thách bất ngờ, Pororo cùng các bạn phải đoàn kết để bảo vệ Vương quốc bánh kẹo và mang Giáng sinh trở lại.

Ra đời từ năm 2003, Pororo là một trong những thương hiệu hoạt hình nổi tiếng và được yêu mến rộng rãi tại Hàn Quốc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả nhí. Không chỉ chinh phục trẻ em bằng hình ảnh chú chim cánh cụt đáng yêu cùng những câu chuyện vui nhộn, Pororo còn xây dựng một thế giới phiêu lưu giàu trí tưởng tượng, đề cao tình bạn, lòng dũng cảm và tinh thần sẻ chia.

Sam Worthington trở lại màn ảnh

Câu chuyện Chúa Jesus chào đời đã đi vào ký ức nhân loại qua những gam màu an lành, yên bình. Thế nhưng, với Khởi nguyên Giáng sinh - Zero A.D.: The birth of Christ đến từ đạo diễn Alejandro Monteverde, tích truyện quen thuộc ấy được khoác lên tấm áo giật gân đầy căng thẳng. Đằng sau sự tích Giáng sinh là một cuộc chạy trốn sinh tồn khốc liệt, nơi tình yêu, đức tin và lòng can đảm của con người bị thử thách đến tận cùng.

Đoạn trailer chính thức của phim mở ra với khung cảnh cặp đôi trung tâm của phim là Mary và Joseph lánh nạn tại một hang động nuôi gia súc. Đó cũng chính là khoảnh khắc về điển tích nổi tiếng liên quan đến ngày Giáng sinh, khi hài nhi Jesus chào đời trong giây phút nghiệt ngã và trở thành huyền thoại.

Sự xuất hiện của đứa bé Thánh chính là lời tiên tri về một vị vua mới. Điều này khiến Herod Đại đế lo sợ ngai vàng và quyền lực của mình bị đe dọa. Nỗi hoang mang của một kẻ cai trị độc đoán nhanh chóng biến thành cơn cuồng nộ. Ông mang sự tàn nhẫn của mình hóa thành những toan tính đẫm máu, đẩy gia đình nhỏ của Mary và Joseph vào vòng vây truy sát.

Thay vì dừng lại ở không khí tĩnh lặng của đêm Thánh, tác phẩm nhuộm màu giật gân, hồi hộp, với tình tiết truy đuổi, cũng như sự đáng sợ của bộ máy cầm quyền vương triều. Sự tương phản giữa một hài nhi bé nhỏ nhưng mang sứ mệnh to lớn, cùng với vị trí đỉnh cao danh vọng nhưng mang tâm thế nhỏ nhen, trở thành điểm sáng lôi cuốn người xem.

Ở trung tâm cốt truyện của Khởi nguyên Giáng sinh là Mary (do Deva Cassel thủ vai), một thiếu nữ đối diện với những mất mát, băn khoăn thuở đầu. Qua trailer, khán giả có thể thấy được nét mặt ưu tư, nhưng đầy mạnh mẽ của cô khi cùng chồng con dọn đến tá túc ở nơi ẩm thấp, nguy cùng. Những tưởng sẽ chịu khuất phục trước sự truy đuổi của hoàng gia, Mary vẫn đón nhận thiên mệnh làm mẹ đầy tự nhiên và thẳng thắn, dốc toàn lực bảo vệ con trước muôn vàn hiểm nguy.

Song song với hành trình của gia đình Thánh, mối quan hệ cha con giữa Herod Đại đế (Jim Caviezel thủ vai) và Antipater (Sam Worthington thủ vai) cũng kịch tính và đầy bi kịch không kém. Qua màn hóa trang và thể hiện xuất sắc của Jim Caviezel, Herod hiện lên như một nỗi ám ảnh tột cùng về quyền lực, ngai vàng, sẵn sàng chà đạp lên mọi ranh giới để triệt tiêu mầm mống đe dọa vị thế của mình.

Với góc nhìn gai góc, cùng ngôn ngữ điện ảnh đậm chất nghệ thuật, Khởi nguyên Giáng sinh hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm khác biệt so với những tác phẩm mùa lễ hội thông thường. Không chỉ tái hiện một tích truyện kinh điển, phim còn khơi gợi những suy ngẫm sâu sắc về tình mẫu tử, lòng trắc ẩn và bản lĩnh giữ vững đức tin giữa bóng tối.