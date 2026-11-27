Một thông báo đã được đăng tải trên mục "story" tại các tài khoản mạng xã hội chính thức của Nam Woo Hyun, cho biết, các đêm diễn tại Daegu thuộc chuỗi sự kiện '2026 NAM WOO HYUN 10th ANNIVERSARY CONCERT Sikmokil VI - EVER GREEN', dự kiến ​​diễn ra vào ngày 9 và 10/1/2027 đã bị hủy bỏ. Theo thông báo, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã dành sự quan tâm và ủng hộ cho chuyến lưu diễn châu Á lần này.

Chặng dừng chân tại Busan không bị ảnh hưởng bởi quyết định trên. Nam Woo Hyun vẫn sẽ biểu diễn tại Hội trường BEXCO (BEXCO Auditorium), ở Busan, vào ngày 5 và 6/12 như lịch trình ban đầu.

Việc hủy bỏ này diễn ra sau khi người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng về giá vé của các đêm diễn. Tại concert cá nhân 'Sikmokil' năm ngoái, giá vé là 154.000 won cho các ghế ngồi thông thường và 132.000 won cho các ghế có tầm nhìn hạn chế. Năm nay, tất cả các hạng ghế đều được ấn định ở mức 165.000 won, một quyết định đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía người hâm mộ.

Trước đó, trong tháng này, Nam Woo Hyun đã tổ chức các đêm diễn tại Seoul, thuộc chuỗi 'Sikmokil VI - EVER GREEN', ở KBS Arena, từ ngày 6 đến 8/11, đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo, đồng thời là mùa thứ sáu của thương hiệu concert đặc trưng 'Sikmokil'. Vào cuối các đêm diễn tại Seoul, nam ca sĩ đã khiến khán giả bất ngờ khi thông báo về các đêm diễn bổ sung (encore) tại Jangchung Arena (Seoul), vào ngày 13 và 14/3 năm tới.