Bùi Lý Thiên Hương là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sắc đẹp qua nhiều cuộc thi trong nước. Tham dự MGI All Stars mùa hai, người đẹp tiếp tục thử sức trên sân khấu quốc tế với kinh nghiệm tích lũy từ những lần tranh tài trước.

Mới đây, Bùi Lý Thiên Hương chia sẻ loạt ảnh trong ngày đầu chính thức nhập cuộc MGI All Stars 2026. Người đẹp lựa chọn chiếc váy xanh với những đường cắt xẻ táo bạo, khai thác lợi thế hình thể và mang đến diện mạo quyến rũ.

Tạo hình hóa thân như nàng tiên cá của Bùi Lý Thiên Hương

Sắc xanh là điểm nhấn xuyên suốt trong tạo hình lần này. Kết hợp với cách trang điểm nổi bật, tổng thể gợi liên tưởng đến hình ảnh nàng tiên cá. Những khoảng cắt xẻ tạo điểm nhấn cho trang phục, đồng thời giúp Thiên Hương thể hiện phong cách gợi cảm ngay từ đầu hành trình.

Cách lựa chọn trang phục cho thấy người đẹp chú trọng việc tạo dấu ấn thị giác. Thay vì chỉ tập trung vào chiếc váy, cô kết hợp trang phục với lối trang điểm để tạo nên hình ảnh thống nhất. Sắc xanh mang cảm giác mát mắt, trong khi những đường cắt mạnh giúp tăng thêm phần quyến rũ.

Bùi Lý Thiên Hương mặc váy cắt xẻ hiểm hóc.

Bên cạnh những bộ ảnh, Thiên Hương còn chủ động giao lưu với các thí sinh quốc tế trong ngày đầu nhập cuộc. Cô thoải mái bắt chuyện, làm quen với những người bạn mới, thể hiện tinh thần cởi mở khi tham gia các hoạt động chung.

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, quê An Giang, cao 1,74 m. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2018, vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và top 10 Miss Grand Vietnam 2022. Năm 2024, cô tiếp tục thi Miss Grand Vietnam, dừng ở top 15 và giành giải Trang phục dạ hội đẹp nhất. Đến năm 2025, người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Earth Vietnam. Ngoài hoạt động người mẫu, cô còn tham gia diễn xuất và kinh doanh.

Cận cảnh nhan sắc của nàng hậu.

MGI All Stars mùa hai diễn ra tại Thái Lan từ ngày 26/11 đến 12/12. Người đẹp cho biết hành trình của Hương Giang ở mùa đầu đã truyền cảm hứng để cô nhận lời tham dự. Mùa đầu tiên tổ chức tháng 5/2026, với chiến thắng thuộc về Vanessa Pulgarín của Colombia, còn Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2.