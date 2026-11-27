Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Dũng trên sân khấu Sao Mai. (Ảnh NVCC)

Nhiều năm trôi qua, cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một Đại úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7. Cuộc sống và công việc đưa anh đến với môi trường quân đội, nhưng tình yêu âm nhạc và mong muốn được một lần đứng trên sân khấu Sao Mai vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Và rồi, mùa giải 2026 đã đưa ước mơ ấy thành hiện thực. Không còn là người ngồi dưới khán giả dõi theo các nghệ sĩ qua màn ảnh nhỏ, Xuân Dũng trực tiếp bước lên sân khấu, trở thành một trong những thí sinh của cuộc thi và xuất sắc giành giải Ba. Với anh, đó là một dấu mốc đặc biệt, bởi Sao Mai không phải một cuộc thi xa lạ, mà là sân chơi anh đã biết đến, yêu mến và dõi theo từ thuở nhỏ.

Niềm vui ấy càng có ý nghĩa khi cha mẹ anh cũng là những khán giả trung thành của Sao Mai qua nhiều mùa giải. Từng cùng con xem các nghệ sĩ biểu diễn trên truyền hình, giờ đây, ông bà lại hồi hộp dõi theo chính con trai mình.

Xuân Dũng nhớ lời cha nói rằng không ngờ có ngày con trai mình lại được đứng trên sân khấu Sao Mai. Một câu nói giản dị nhưng đủ khiến anh xúc động. Bởi phía sau thành tích của người nghệ sĩ trẻ là niềm vui của gia đình, là sự đồng hành và tự hào của những người đã chứng kiến anh lớn lên cùng tình yêu âm nhạc.

Trở lại Sao Mai sau lần dự thi năm 2022 và dừng chân ở vòng chung kết khu vực phía Nam. Mùa Sao Mai 2026, Xuân Dũng không đặt cho mình những kỳ vọng quá lớn. Ban đầu, mục tiêu của anh chỉ là lọt vào top 10. Nhưng cuộc thi càng đi sâu, cảm xúc càng trở nên đặc biệt. Mỗi lần chờ kết quả là một lần hồi hộp, mỗi lần được đi tiếp lại thêm một niềm hạnh phúc. Những mục tiêu nhỏ cứ nối tiếp nhau, đưa anh đến vòng Chung kết xếp hạng và kết quả giải Ba chung cuộc.

Dũng từng chia sẻ rằng điều anh tìm kiếm ở Sao Mai không đơn thuần là danh hiệu, mà là cơ hội được va chạm, được thử thách và nhìn lại chính mình. Qua mỗi vòng thi, anh có thêm kinh nghiệm về lựa chọn ca khúc, cách xử lý tác phẩm, làm chủ tâm lý và bản lĩnh biểu diễn.

Được đứng trong một cuộc thi chuyên nghiệp, được lắng nghe những nhận xét từ Hội đồng giám khảo là cơ hội để anh nhận ra những điểm mạnh, những điều còn thiếu và những gì cần tiếp tục rèn luyện. Anh trân trọng những góp ý chuyên môn ấy, cũng như sự làm việc nghiêm túc của Ban tổ chức và ê-kíp đã tạo nên một sân chơi có quy mô, nơi các thí sinh được thể hiện khả năng và học hỏi lẫn nhau.

Một kỷ niệm đặc biệt khác mà Xuân Dũng nhắc đến với sự trìu mến là tình bạn với Hải Đăng. Cùng là những thí sinh đến từ phía Nam, hai anh em có nhiều thời gian sinh hoạt và tập luyện bên nhau. Họ không xem nhau là đối thủ phải tìm cách vượt qua, mà thường xuyên hỗ trợ, góp ý cho nhau từ từng nốt nhạc đến cách xử lý câu hát. Dũng kể rằng cả hai luôn ở trong tâm thế đi thi nhưng sẵn sàng giúp đỡ nhau, chứ không phải cạnh tranh.

Sao Mai 2026 cũng giúp Xuân Dũng có thêm những trải nghiệm đáng quý trong nghề. (Ảnh NVCC)

Khoảnh khắc Hải Đăng nói với anh: “Anh ơi, anh em mình làm được rồi” khi cả hai cùng có mặt ở vòng cuối là một kỷ niệm mà Xuân Dũng đặc biệt nhớ. Câu nói ngắn gọn ấy chứa đựng niềm vui của những người đã cùng nhau trải qua áp lực, cùng động viên và chứng kiến sự nỗ lực của nhau. Với Dũng, tình bạn ấy là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà cuộc thi mang lại. Bởi có những mối quan hệ được hình thành không phải từ sự hơn thua, mà từ sự sẻ chia và cùng mong muốn người bên cạnh mình tiến bộ.

Sao Mai 2026 cũng giúp Xuân Dũng có thêm những trải nghiệm đáng quý trong nghề. Anh được gặp gỡ nhiều giọng ca, được quan sát cách các thí sinh làm việc, học hỏi kinh nghiệm biểu diễn và tiếp nhận những đánh giá từ các nghệ sĩ, nhà chuyên môn trong Hội đồng giám khảo. Với một người đang công tác trong môi trường nghệ thuật quân đội, những trải nghiệm ấy càng có ý nghĩa, giúp anh mở rộng góc nhìn và có thêm động lực hoàn thiện bản thân.

Sau cuộc thi, Xuân Dũng trở về với công việc tại Đoàn Văn công Quân khu 7 và những dự định âm nhạc phía trước. Anh mong muốn làm mới các ca khúc quen thuộc theo cách thể hiện riêng, đồng thời thực hiện những sản phẩm mang màu sắc người lính, có sự gắn bó với đơn vị và đồng đội. Đó cũng là cách anh tiếp tục khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ – chiến sĩ trên con đường mình đã chọn.

Từ cậu bé từng ngồi xem Sao Mai cùng cha mẹ đến chàng Đại úy đứng trên sân khấu và giành giải Ba, Xuân Dũng đã đi qua một hành trình không ít bất ngờ. Điều anh mang theo sau mùa giải này không chỉ là niềm vui về thành tích, mà còn là tình bạn với Hải Đăng, những bài học nghề nghiệp, sự động viên của gia đình và những trải nghiệm quý giá trong một sân chơi chuyên nghiệp.

Ước mơ ngày nhỏ đã có câu trả lời, nhưng với Xuân Dũng, đó không phải điểm kết thúc. Anh hiểu rằng phía trước vẫn còn nhiều điều phải học, phải làm và phải nỗ lực. Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất sau một mùa Sao Mai đáng nhớ.