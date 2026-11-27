Anh Tú Atus cảm thấy áp lực khi bước vào chặng cuối với danh hiệu Quán quân mùa trước. Nam thành viên hài hước tiết lộ, chiến thuật của mình là liên tục thất bại để chờ cơ hội lật ngược tình thế: “Chiến thuật của mình là mùa 4 mình thua từ đầu đến cuối để tập cuối này mình lật kèo”. Anh còn "bật mí", đây là lần đầu tiên mình hạ gục 3 - 4 người cùng lúc và khẳng định, những gì khán giả kỳ vọng ở tập cuối sẽ được nhân đôi.

Chia sẻ về hành trình vừa qua, Anh Tú Atus cho biết: “Tôi rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng anh em trong một mùa Running man nữa, cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Hy vọng, hành trình này sẽ chưa dừng lại và tôi sẽ còn có cơ hội gặp lại mọi người ở những mùa tiếp theo”.

Một trong những khoảnh khắc thu hút sự chú ý tại buổi giao lưu là màn úp mở của Lan Ngọc về danh tính Quán quân. Nữ diễn viên nhắn nhủ khán giả đừng quá tập trung vào trailer mà hãy chú ý đến con bướm xuất hiện trên vai mình: “Nhìn vào con bướm đi rồi mọi người sẽ biết ai là Quán quân”. Sau đó, Liên Bỉnh Phát chen ngang hài hước: “Con bướm này là do design lỗi nha”.

Quang Tuấn cho biết, anh đã nâng cấp đáng kể về chiến thuật sau khi tiếp thu góp ý từ khán giả: “Sau mùa vừa rồi, với sự góp ý của khán giả là gian xảo lên, mưu mẹo hơn để không bị Anh Tú Atus lừa, tôi đã tăng sức mạnh chút chút”. Khi được hỏi ai là người mạnh nhất gia tộc, anh không ngần ngại gọi tên Trấn Thành.

Chia sẻ về những người đồng đội, Quân A.P đặc biệt ấn tượng với thể lực của Liên Bỉnh Phát, đến mức phải chủ động tập luyện thêm. Anh cũng học được sự đúng giờ từ Trấn Thành, sự khéo léo và khả năng ghi nhớ chi tiết từ Quang Trung, đồng thời dành lời khen cho sự nhanh nhạy của Lan Ngọc, Anh Tú Atus và nét hài hước ngày càng rõ của Quang Tuấn.

Tuy nhiên, phía sau cuộc đua tìm kiếm "Người thừa kế" không chỉ là câu chuyện thắng thua. Lan Ngọc xúc động chia sẻ: “Gia tộc R là không có giành thắng thua, quan trọng là kỷ niệm”. Câu nói cũng phần nào thể hiện tình cảm mà các thành viên dành cho hành trình đã cùng nhau trải qua, nơi những khoảnh khắc và sự gắn kết đôi khi còn đáng giá hơn cả kết quả cuối cùng.