Mới đây, Tiểu Vy thu hút sự quan tâm khi đăng tải khoảnh khắc đang chuẩn bị bữa ăn trong căn bếp tại quê nhà. Người đẹp xuất hiện với trang phục đơn giản, thoải mái tự tay nấu nướng trong không gian gia đình. Hình ảnh này tạo thiện cảm bởi sự mộc mạc, đối lập với diện mạo sang trọng, chỉn chu khi cô tham dự sự kiện, chụp ảnh thời trang hay xuất hiện trước truyền thông.

Ở tuổi 26, Tiểu Vy có cuộc sống tương đối ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh công việc người mẫu, quảng cáo và tham dự sự kiện, cô còn dành nhiều tâm huyết cho diễn xuất. Gia đình cũng là một trong những ưu tiên lớn của người đẹp. Tiểu Vy từng chia sẻ niềm vui khi tích lũy tài chính để mua nhà cho bố mẹ, xem đây là thành quả đáng nhớ sau những năm tháng làm việc. Cô nhiều lần thể hiện mong muốn chăm lo cho gia đình và báo đáp công ơn sinh thành.

Hoa hậu Tiểu Vy giản dị khi trở về quê nhà. Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc, Tiểu Vy còn đang nỗ lực mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh. Từ năm 2022 đến 2026, người đẹp góp mặt trong 6 dự án phim gồm Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!!, Ốc Mượn Hồn và Bò Sữa Bay. Trong đó, cô từng đảm nhận những vai diễn có thời lượng xuất hiện ngắn trước khi được trao cơ hội thể hiện nhân vật trung tâm.

Đáng chú ý, vai Quỳnh Anh trong Bộ Tứ Báo Thủ giúp Tiểu Vy có bước tiến khi đảm nhận nữ chính trong một dự án điện ảnh đạt doanh thu hơn 332 tỷ đồng. Năm 2026, cô tiếp tục thử sức với vai Ngọc trong Ốc Mượn Hồn và nhân vật Mai trong Bò Sữa Bay. Những nhân vật có màu sắc và diễn biến tâm lý riêng biệt tạo cơ hội để người đẹp chứng minh khả năng biến hóa trên màn ảnh, thay vì chỉ phát huy lợi thế ngoại hình.

Dẫu vậy, hành trình diễn xuất của Tiểu Vy không hoàn toàn bằng phẳng. Cô từng nhận những ý kiến trái chiều về biểu cảm, đài từ và khả năng thể hiện tâm lý nhân vật. Trước những góp ý, người đẹp xem đây là kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Tiểu Vy cũng từng bày tỏ mong muốn được khán giả công nhận bằng năng lực diễn xuất, thay vì chỉ được nhớ đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018.

Nhan sắc Tiểu Vy trong những lần xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Tiểu Vy đang từng bước xây dựng hình ảnh đa dạng hơn. Từ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình đến hành trình thử sức trên màn ảnh rộng, người đẹp cho thấy cuộc sống không chỉ xoay quanh ánh đèn sân khấu mà còn có những khoảng thời gian bình dị dành cho bản thân và những người thân yêu.