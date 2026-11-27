Ẩm thực Việt Nam thu hút khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lễ hội do Trung tâm Triển lãm Việt Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Đây là hoạt động góp phần quảng bá giá trị văn hóa, ẩm thực Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng; đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa giữa Thủ đô với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố Lễ hội ngày 6/11, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, sự kiện không đơn thuần là hoạt động giới thiệu, thưởng thức món ăn mà còn là không gian giao lưu văn hóa, kết nối quốc tế, quảng bá hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch Hà Nội.

Lễ hội được tổ chức tại khu vực sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với quy mô hơn 43.000m², gồm năm phân khu chủ đề. Trong đó, không gian ẩm thực thế giới và quốc tế giới thiệu những món ăn, nguyên liệu, gia vị, phương thức chế biến đặc trưng của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Du khách có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật BBQ, các món nướng, quay, hun khói và những kỹ thuật chế biến truyền thống, hiện đại.

Không gian ẩm thực Hà Nội và Việt Nam tập trung giới thiệu các món ăn tiêu biểu như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, sản phẩm từ cốm làng Vòng và cà-phê trứng. Bên cạnh thưởng thức, khách tham quan có thể theo dõi nghệ nhân, đầu bếp chế biến món ăn, tìm hiểu câu chuyện văn hóa và giá trị của ẩm thực truyền thống.

Một hoạt động đáng chú ý là Giải vô địch BBQ quốc tế với sự tham gia của các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Các chương trình trình diễn chế biến món ăn, giao lưu với chuyên gia ẩm thực được tổ chức xuyên suốt Lễ hội, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu kỹ thuật chế biến tới công chúng.

Bên cạnh đó, chương trình đại nhạc hội quốc tế với sự tham gia của các nghệ sĩ, DJ cùng không gian giới thiệu nghệ thuật biểu diễn, phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của các quốc gia góp phần tạo nên không khí đa sắc màu cho sự kiện.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội hướng tới trở thành sự kiện văn hóa, ẩm thực quốc tế thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu riêng của Thủ đô. Thông qua việc kết hợp ẩm thực với nghệ thuật biểu diễn và giao lưu quốc tế, chương trình góp phần khai thác giá trị văn hóa truyền thống gắn với sáng tạo, phát triển du lịch và mở rộng hợp tác.

Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, Lễ hội là dịp giới thiệu di sản ẩm thực, kết nối các nghệ nhân, đầu bếp, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực, du lịch. Ban Tổ chức dự tính sự kiện thu hút khoảng 150.000 lượt người dân và du khách trong ba ngày diễn ra.