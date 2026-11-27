Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân thu hút sự chú ý khi chia sẻ ca khúc mang tên Chào con, như lời nhắn gửi ngọt ngào đến em bé đang nằm trong bụng mẹ.

Sản phẩm âm nhạc có sự góp giọng của cả nàng hậu và ông xã Nguyễn Long. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc, bài hát ghi lại niềm hạnh phúc, sự hồi hộp và mong chờ của hai vợ chồng trước ngày được gặp thành viên mới.

Lần đầu khoe giọng hát, ông xã hơn 17 tuổi của Khánh Vân khiến dân tình chú ý.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Nguyễn Long thử sức với vai trò ca hát trong một sản phẩm âm nhạc chính thức. Thay vì những món quà vật chất đắt tiền, hai vợ chồng lựa chọn lưu giữ tình yêu dành cho con bằng âm nhạc. Khi lớn lên, em bé có thể nghe lại giọng hát của ba mẹ, cảm nhận tình cảm mà cả hai đã dành cho mình ngay từ những ngày đầu tiên. Đây chắc chắn sẽ là món tài sản tinh thần vô giá, theo con trên hành trình trưởng thành.

Trước đó, ngày 25/11, Khánh Vân chính thức thông báo tin vui mang thai con đầu lòng sau hai năm kết hôn. Nàng hậu chia sẻ hình ảnh bên ông xã, cả hai cùng nâng niu tấm hình siêu âm em bé và không giấu được niềm hạnh phúc.

Thông tin nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Theo chia sẻ, người đẹp hiện đang mang thai ở tháng thứ ba, sức khỏe ổn định và được gia đình quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Chuyện tình cảm của Khánh Vân và Nguyễn Long cũng từng nhận được nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác hơn 17 năm. Người đẹp sinh năm 1995, trong khi ông xã sinh năm 1978, là nhiếp ảnh gia có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cả hai công khai chuyện tình cảm vào tháng 8/2024, sau thời gian gắn bó và đồng hành trong công việc.

Vợ chồng Khánh Vân cùng góp giọng trong ca khúc Chào con, gửi tặng em bé chưa chào đời.

Đến tháng 12/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz Việt. Sau khi về chung một nhà, Khánh Vân vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, tham gia các sự kiện và trình diễn thời trang. Nguyễn Long cũng thường xuyên đồng hành, hỗ trợ vợ trong công việc lẫn cuộc sống.

Ngoài đời, nam nhiếp ảnh gia được Khánh Vân nhận xét là người chồng tâm lý, yêu thích nấu nướng và chăm sóc gia đình. Nàng hậu từng hài hước gọi ông xã là "Long Tạp Dề" bởi anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cho vợ. Cả hai cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, gần gũi trên mạng xã hội.

Sau gần một năm xây dựng tổ ấm, vợ chồng Khánh Vân chuẩn bị bước vào hành trình mới với vai trò làm cha mẹ. Và trước khi em bé cất tiếng khóc chào đời, ca khúc Chào con đã trở thành món quà đầu tiên, ghi dấu tình yêu và sự mong đợi mà cả hai dành cho thiên thần nhỏ.