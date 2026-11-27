Các nghệ sĩ thuộc Vũ Trụ “Say Hi” đã đến Las Vegas, chuẩn bị bước vào lịch trình tổng duyệt cho concert ngày 28/11 tại PH Live, Planet Hollywood. Đoàn tranh thủ chụp ảnh chung sau hành trình từ Việt Nam sang Mỹ.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh đầu tiên của các anh trai, em xinh tại Las Vegas, Mỹ khiến người hâm mộ hào hứng, gọi tên nghệ sĩ yêu thích và chờ đợi các tiết mục trong đêm diễn.

Dương Domic đã chịu "lộ mặt" khi chụp ảnh cùng CoolKid, Song Luân và Ali Hoàng Dương, khác với hình ảnh che kín tại sân bay Tân Sơn Nhất trước đó. Nam ca sĩ trở lại Las Vegas sau hai đêm biểu diễn cùng Anh trai “Say Hi” năm 2025. Khán giả chờ đợi cuộc hội ngộ có thêm những gương mặt từ Tinh hà “Say Hi” và Em xinh “Say Hi”, bên cạnh các nghệ sĩ quen thuộc.

Lamoon và Juky San có mặt cùng đoàn tại khu vực nhận hành lý. Hai nữ ca sĩ góp thêm màu sắc cho đội hình Vũ trụ “Say Hi” tại Las Vegas. Khán giả đang chờ đợi dàn anh trai, em xinh thể hiện các tiết mục trên sân khấu PH Live.

HYO và JSOL di chuyển cùng hành lý sau chuyến bay. Cả hai giữ phong cách trẻ trung, thoải mái trước lịch trình làm việc tại Mỹ. Sau chuỗi concert Tinh hà “Say Hi” ở TPHCM và Hà Nội, các nghệ sĩ chuẩn bị cho sân khấu trong nhà tại Las Vegas. Phần tổng duyệt là bước để nghệ sĩ và ê-kíp kiểm tra âm thanh, vị trí biểu diễn, đường di chuyển trước khi đón khán giả.

Khán giả dành nhiều lời khen cho "visual sân bay" của JSOL sau khi hạ cánh Las Vegas, Mỹ.

Khán giả vẫn nhận ra buitruonglinh dù nam ca sĩ mặc kín bưng. Hình ảnh đời thường trong chuyến đi được người hâm mộ quan tâm bên cạnh thông tin chương trình.

CONGB chụp ảnh bên ngoài sân bay trước khi tiếp tục lịch trình cùng đoàn. Vũ Trụ “Say Hi” lần này tập hợp nhiều nghệ sĩ, tạo cơ hội để những gương mặt có phong cách khác nhau đứng chung sân khấu.

Sơn.K cười trước ống kính trong những hình ảnh đầu tiên tại Las Vegas, Mỹ. Chặng diễn ở Mỹ nối tiếp bốn đêm concert Tinh hà “Say Hi” trong nước, tiếp nối hành trình đưa V-Culture ra quốc tế.

CAPTAIN BOY tạo dáng trước ống kính sau khi đến Mỹ. Nam rapper từng biểu diễn tại Las Vegas cùng dàn Anh trai “Say Hi” năm 2025, nay trở lại trong cuộc hội ngộ đông đồng nghiệp hơn. Concert ngày 28/11 diễn ra vào cuối tuần Lễ Tạ ơn, hứa hẹn mang đến cho khán giả đêm concert nhạc Việt bùng nổ tại một trong những trung tâm giải trí lớn nhất nước Mỹ.