Sau khi xác nhận gần hoàn tất thủ tục ly hôn với người mẫu Won Hyun Joo (sinh năm 1997), rapper Yang Hong Won (nghệ danh Young B, sinh năm 1999) tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận khi một đoạn video cũ ghi lại cách cư xử của anh với vợ bất ngờ bị đào lại. Những hình ảnh này khiến nhiều khán giả chú ý hơn đến cuộc sống hôn nhân của cặp đôi trước khi đường ai nấy đi.

Theo Money Today, ngày 26/11, đoạn video có tiêu đề “Hyun Joo nhẫn nhịn cơn giận” lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc. Video được trích từ vlog đăng tải ngày 3/9 trên kênh YouTube Yang Hong Won's Parenting Diary, ghi lại sinh hoạt thường ngày của gia đình nam rapper.

Trong đoạn clip, Won Hyun Joo chuẩn bị đưa con gái đến nha sĩ nên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cô vừa nói với con: “Rua à, mẹ sẽ bắt đầu làm việc nhà đây. Con cũng phải giúp mẹ nhé”. Nghe vậy, Yang Hong Won đáp rằng anh sẽ đi hút thuốc rồi quay lại, đồng thời bảo vợ bắt đầu dọn dẹp trước.

Won Hyun-ju nói với con gái: "Lua, mẹ bắt đầu làm việc nhà rồi. Con cũng phải giúp mẹ nhé." Nghe vậy, Yang Hong-won nói: "Mẹ hút thuốc xong sẽ quay lại ngay, mẹ bắt đầu làm việc đi," rồi rời đi.

Trước lời nói của chồng, Won Hyun Joo chỉ trả lời ngắn gọn “Vâng” với giọng khá mệt mỏi. Khi Yang Hong Won đi lấy áo khoác, nữ người mẫu có biểu hiện không thoải mái, thậm chí mím môi như đang cố kiềm chế cảm xúc. Nhận ra không khí có phần căng thẳng, nam rapper quay lại chủ động tiếp xúc thân mật và hỏi liệu cả hai có cùng bắt đầu dọn dẹp hay không. Tuy nhiên, Won Hyun Joo đã gạt tay anh ra.

Sau đó, cô đáp lại bằng giọng có phần chua chát: “Đi nhanh đi. Anh phải đi hút thuốc về thì việc dọn dẹp mới bắt đầu được”. Cuối cùng, Yang Hong Won rời đi hút thuốc, trong khi Won Hyun Joo cùng con gái ở nhà làm việc nhà. Chính cách tương tác giữa hai người trong đoạn video khiến cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khi clip được chia sẻ trở lại.

Đáng chú ý, đoạn vlog được nhắc lại đúng thời điểm cuộc hôn nhân của cặp đôi vừa đi đến hồi kết. Ngày 24/11, Won Hyun Joo thông báo trên trang cá nhân rằng hai người đã đạt được thỏa thuận chung và gần như hoàn tất các thủ tục ly hôn. Cô không tiết lộ nguyên nhân cụ thể, cho biết đây là chuyện riêng tư và gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, ủng hộ mình.

Trước đó, cuộc sống hôn nhân của Yang Hong Won và Won Hyun Joo đã vướng sóng gió chỉ 5 ngày sau lễ cưới. Ngày 18/10, cả hai tổ chức hôn lễ sau nhiều năm gắn bó. Tuy nhiên, ngay sau đó, một người tự nhận là người quen của nam rapper bất ngờ tố anh đưa một phụ nữ khác đến nhà nghỉ trước thời điểm kết hôn, khiến nghi vấn ngoại tình lan rộng.

Rapper Yang Hong-won và người mẫu Won Hyun-joo làm thủ tục ly hôn chỉ hơn một tháng sau đám cưới.

Trước cáo buộc này, công ty quản lý AP Alchemy xác nhận Yang Hong Won từng đến nhà nghỉ cùng một phụ nữ nhưng phủ nhận có hành vi ngoại tình. Phía công ty giải thích nam rapper khi đó đã uống say và cần nơi nghỉ ngơi; người phụ nữ đi cùng cũng không có chỗ ở nên mới đi theo. Đại diện quản lý khẳng định không xảy ra hành động thân mật trong phòng nghỉ, đồng thời cho rằng người tung thông tin đã sử dụng sự việc để đe dọa, tống tiền. Yang Hong Won và người phụ nữ liên quan được cho là đã tiến hành các biện pháp pháp lý đối với người này.

Yang Hong Won và Won Hyun Joo đã đăng ký kết hôn từ năm 2023, sau khoảng 8 năm hẹn hò. Cặp đôi đón con gái Ruah vào năm 2024 và thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trên kênh YouTube riêng. Vì vậy, thông tin hai người chia tay chỉ hơn một tháng sau lễ cưới khiến không ít khán giả bất ngờ.

Việc đoạn video cũ được chia sẻ trở lại càng khiến câu chuyện hôn nhân của cặp đôi nhận thêm nhiều bàn luận. Dù vậy, những hình ảnh trong vlog chỉ phản ánh một khoảnh khắc sinh hoạt gia đình, không thể tự nó xác định nguyên nhân dẫn đến quyết định ly hôn. Phía Won Hyun Joo hiện cũng chưa công khai lý do cụ thể khiến cả hai đi đến lựa chọn này.