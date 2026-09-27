Động thái của Park Shin Hye sau khi sinh con lần 2

Park Shin Hye là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim nổi tiếng. Sau khi kết hôn với diễn viên Choi Tae Joon, cô dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống riêng.

Mới đây, Park Shin Hye có động thái mới trên mạng xã hội sau khi sinh con thứ hai. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh một chiếc bánh kem được người quen gửi tặng kèm lời nhắn: "Món ngon khiến mọi đau đớn đều quên hết. Thầy đã đích thân mang đến nên ngon hơn gấp 100 lần. Cảm ơn thầy".

Park Shin Hye khoe món quà đặc biệt sau khi sinh con lần 2. (Ảnh từ Starnews Korea)

Đây cũng là một trong những chia sẻ đáng chú ý đầu tiên của Park Shin Hye sau khi cô đón con thứ hai. Dù không trực tiếp đề cập đến tình trạng sức khỏe, nữ diễn viên cho biết món ăn ngon giúp cô tạm quên đi những cơn đau. Chi tiết này thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt trong thời điểm cô vừa trải qua quá trình sinh nở.

Trước đó, ngày 22/9, công ty quản lý thông báo Park Shin Hye đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Đại diện nữ diễn viên cho biết mẹ và em bé đều có sức khỏe tốt. Sau khi sinh, Park Shin Hye đang nghỉ ngơi và hồi phục dưới sự chăm sóc, yêu thương của gia đình.

Như vậy, sau khi đón con trai đầu lòng vào năm 2022, Park Shin Hye và Choi Tae Joon tiếp tục có thêm một thành viên mới. Gia đình của nữ diễn viên hiện có hai con.

Khán giả gửi lời chúc mừng đến Park Shin Hye.

Park Shin Hye kết hôn với Choi Tae Joon vào năm 2022. Cặp đôi tổ chức hôn lễ sau thời gian hẹn hò và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cùng năm, nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng.

Sau khi trở thành mẹ, Park Shin Hye vẫn duy trì công việc diễn xuất nhưng có sự cân bằng nhất định giữa hoạt động nghệ thuật và cuộc sống gia đình. Việc cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Ở thời điểm hiện tại, Park Shin Hye đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và hồi phục sau lần sinh thứ hai. Hình ảnh mới nhất cho thấy cô nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh thông qua những món quà nhỏ trong thời gian ở cữ. Người hâm mộ cũng gửi nhiều lời chúc đến nữ diễn viên và gia đình sau khi cô đón thêm thành viên mới.