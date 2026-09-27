Kylie Minogue xúc động trong đêm diễn hơn 100 nghìn khán giả tại quê nhà

Kylie Minogue đã có màn trở về quê nhà Melbourne đầy ấn tượng khi trở thành nghệ sĩ chính trong chương trình giải trí trước trận chung kết AFL Toyota 2026 tại Melbourne Cricket Ground (MCG) ngày 26/9. Trước hơn 100.000 khán giả, nữ ca sĩ Australia mang đến màn trình diễn kéo dài 20 phút với quy mô được đầu tư đặc biệt, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ và thành viên ê-kíp.

Không đơn thuần là một tiết mục giải trí giữa sự kiện thể thao lớn, sân khấu của Kylie Minogue được xây dựng như một chương trình âm nhạc thu nhỏ, với những bản phối mới, hệ thống dàn dựng được thiết kế riêng và phần vũ đạo được làm mới. Đây cũng được xem là một trong những chương trình giải trí quy mô lớn từng xuất hiện tại một sự kiện thể thao ở Australia.

Đồng hành cùng Kylie Minogue trên sân khấu là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Australia. G Flip đảm nhận phần guitar điện trong "Padam Padam", tạo thêm màu sắc mạnh mẽ cho bản hit đình đám. Trong khi đó, nghệ sĩ đa nhạc cụ William Barton góp phần vào "Confide In Me", còn DJ Dom Dolla mang đến một bản phối dance mới cho "Can't Get You Out Of My Head".

Trang phục cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình. Kylie Minogue xuất hiện trong những thiết kế được thực hiện riêng bởi Dolce & Gabbana - thương hiệu đã đồng hành với nữ ca sĩ trong nhiều giai đoạn của sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ. Phần âm nhạc được chỉ đạo bởi Steve Anderson, trong khi Ashley Wallen đảm nhận vai trò biên đạo.

Quy mô nhân sự phía sau sân khấu cũng cho thấy mức độ đầu tư của chương trình. Tổng cộng 40 vũ công chuyên nghiệp, 16 nghệ sĩ đến từ Sydney Dance Company dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Rafael Bonachela cùng 100 học sinh múa địa phương tại Melbourne tham gia biểu diễn.

Trong đó, "The Loco-Motion" trở thành một trong những tiết mục đáng nhớ khi Kylie Minogue có màn kết hợp với các vũ công trẻ. Bộ đôi hài kịch The Inspired Unemployed bất ngờ xuất hiện, trong khi một học sinh đến từ Camberwell High School - ngôi trường cũ của Kylie - đảm nhận vai nữ ca sĩ thời niên thiếu.

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, khán giả được theo dõi một đoạn video trong đó Kylie Minogue thể hiện lời ca khúc bóng bầu dục truyền thống "One Day in September" của Mike Brady, được kết hợp với ca khúc "Light Up" của chính cô. Chi tiết này tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc, thể thao và ký ức về Melbourne - thành phố gắn liền với những năm đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Đằng sau màn trình diễn kéo dài 20 phút là khoảng 300 nhân viên kỹ thuật và ê-kíp sản xuất. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa AFL, đội ngũ quản lý của Kylie Minogue và Mushroom Group.

Màn trình diễn tại MCG cũng khép lại một tuần lễ mà hình ảnh Kylie Minogue xuất hiện dày đặc tại Melbourne trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội bóng bầu dục chung kết. Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động đặc biệt, từ bức tranh tường cao 13 tầng gần ga Flinders Street, quán cà phê ST. ALi tạm thời cho đến các cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm chính thức.

Với màn trình diễn quy mô lớn tại MCG, Kylie Minogue không chỉ trở lại sân khấu thể thao trước hàng chục nghìn khán giả mà còn biến sự kiện thành một dịp tôn vinh mối liên hệ giữa nữ ca sĩ với quê hương Melbourne.

Ảnh: IG Kylie Minogue.