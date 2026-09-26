Show Gucci The Store: Hồ Ngọc Hà lập kỷ lục, bộ tứ đại sứ C-Biz chiếm sóng

Tâm điểm ngày thứ 4 của Milan Fashion Week mùa Xuân Hè 2027 thuộc về Gucci với show diễn The Store. Giám đốc Sáng tạo Demna biến buổi trình diễn thành trải nghiệm mua sắm thực tế tại cửa hàng với tỷ lệ 1:1. Các sáng tạo mới ra mắt được giới chuyên môn nhận xét là "đậm chất Ý, đan xen tinh thần của giới quý tộc và những kẻ nổi loạn, có phần lập dị".

Trên hàng ghế đầu, dàn đại sứ đến từ khu vực châu Á mang tới nhiều cách diễn giải đặc sắc về "chất" Gucci trong thời kỳ mới. Nàng thơ Park Gyu Young khoe sắc vóc mảnh mai, cuốn hút trong trang phục từ BST Resort 2027.

Hwang In Youp lần đầu dự show Gucci tại Milan. Bộ âu phục đen cơ bản được tạo điểm nhấn với hoa cài trắng. Lựa chọn an toàn nhưng vẫn tôn lên vẻ lịch lãm của nam diễn viên.

Đội hình sao Hoa ngữ chiếm sóng trên hàng ghế đầu của show Gucci Xuân Hè. Các blogger thời trang xứ Trung đánh giá bộ tứ đại sứ C-Biz có phong độ ổn định, đồng đều nhất từ đầu tuần lễ thời trang đến giờ.

Tân đại sứ Điền Hi Vi "lột xác" khỏi hình tượng ngọt ngào. Cô lăng xê thiết kế dòng Cruise 2027, ghi dấu ấn qua khí chất sắc sảo pha chút bất cần.

Như thường lệ, Nghê Ni vẫn là nhân tố thời trang đáng chú ý, xứng danh đại diện thương hiệu toàn cầu của Gucci. Những khoảnh khắc tạo dáng "cực bén" của nàng thơ qua ống kính Getty Images hút lượng tương tác cao trên các diễn đàn thời trang.

Văn Kỳ năm thứ tư liên tiếp được mời dự show Gucci ở nước ngoài. Sao phim Huyết Quan Âm tiếp tục trung thành với công thức tối giản và năng động.

Chàng thơ Tống Uy Long nổi bật trên hàng ghế đầu nhờ sắc vóc cao lớn. Nam đại sứ diện "nguyên cây" denim, lăng xê mốt quần cạp trễ.

PP Krit lần đầu dự show Gucci sau khi được bổ nhiệm vào vị trí đại sứ thương hiệu. Mỹ nam sinh năm 1999 gây sốt với diện mạo lấp lánh "cực slay". Đồng hành cùng anh là Billkin, nam đại sứ bảnh bao trong thiết kế từ dòng Gucci Core.

Hồ Ngọc Hà là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam tại show Gucci The Store. Bạn thân thương hiệu người Việt xuất hiện với tạo hình sang trọng, kín đáo. Sao nữ V-Biz phối trang phục Gucci Core cùng kính râm to bản và túi đeo vai dập logo màu be mang âm hưởng retro.

Tại tiệc tối của Keyring trước thềm show diễn, Hồ Ngọc Hà có khoảnh khắc sánh đôi, hội ngộ cùng Miss Universe 2015 Pia Jauncey Wurtzbach.

Lần "chinh chiến" mới nhất này tiếp tục nối dài chuỗi kỷ lục của Hồ Ngọc Hà ở mảng thời trang. Cô là mỹ nhân Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí Friend of the House của Gucci và 5 lần được mời dự show diễn ra mắt BST mới của thương hiệu tại Milan.