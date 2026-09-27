Lady Gaga đang dần thích nghi với cuộc sống có thêm thành viên mới

Lady Gaga đang tận hưởng một chương mới trong cuộc đời với nhiều tiếng ru hơn những tràng pháo tay. Nữ ca sĩ và hôn phu Michael Polansky được cho là đang dần thích nghi với cuộc sống có thêm thành viên mới, đồng thời cố gắng mang đến cho con gái Rose tuổi thơ bình thường nhất có thể.

Lady Gaga và hôn phu Michael Polansky được cho là đang dần thích nghi với cuộc sống có thêm thành viên mới.

Một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng Lady Gaga và Michael Polansky đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên gia đình nhỏ. Cả hai đã bắt đầu đưa Rose ra ngoài trong những chuyến đi ngắn, nhưng phần lớn thời gian vẫn giữ kín cuộc sống của con gái.

“Gaga và Michael thực sự đang tận hưởng thế giới nhỏ của gia đình mình. Họ bắt đầu đưa Rose đi chơi cùng nhau, nhưng phần lớn thời gian đều giữ mọi thứ rất riêng tư”, nguồn tin chia sẻ.

Lady Gaga được cho là đặc biệt bảo vệ con gái và cẩn trọng trong việc lựa chọn những người được phép bước vào vòng tròn thân cận của gia đình. Vốn coi trọng sự riêng tư, nữ ca sĩ càng trở nên kín tiếng hơn kể từ khi làm mẹ.

“Cô ấy muốn Rose có một tuổi thơ bình thường nhất có thể, tránh xa tất cả sự chú ý đi kèm với danh tiếng của mình”, nguồn tin cho biết.

Lady Gaga được cho là đặc biệt bảo vệ con gái.

Theo người này, việc trở thành mẹ cũng cho thấy một khía cạnh mềm mại và giàu cảm xúc hơn của Lady Gaga: “Gaga luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực, nhưng việc trở thành mẹ đã bộc lộ một khía cạnh vô cùng dịu dàng và giàu cảm xúc. Cô ấy tận hưởng từng khoảnh khắc và những người thân thiết có thể nhìn thấy chương mới này có ý nghĩa với cô ấy đến mức nào”.

Sau nhiều năm đứng trên sân khấu và sống giữa ánh đèn truyền thông, Lady Gaga hiện được cho là yêu thích những khoảng thời gian yên bình bên con gái. “Cô ấy yêu những khoảnh khắc tĩnh lặng ở nhà và chỉ đơn giản là được ở bên con gái. Cô ấy đã dành phần lớn cuộc đời để làm việc và xuất hiện trước công chúng, vì vậy khoảng thời gian tập trung cho gia đình hiện tại thực sự đặc biệt”, nguồn tin nói.

Page Six đưa tin Lady Gaga và Michael Polansky đã chào đón con đầu lòng vào ngày 11/9. Sau đó, cả hai lần đầu được bắt gặp xuất hiện cùng em bé trong một chuyến đi ở Bắc California. Trong những hình ảnh do Page Six độc quyền có được, nữ ca sĩ được nhìn thấy bế em bé sát ngực khi đi dạo cùng vị doanh nhân.

Lady Gaga và Michael Polansky lần đầu được bắt gặp xuất hiện cùng em bé trong một chuyến đi ở Bắc California.

Trước đó, nguồn tin cho biết Lady Gaga đã chủ động tham gia vào mọi bước trong hành trình mang thai hộ để trở thành mẹ. Quá trình này được mô tả là kéo dài và nhiều cảm xúc, với hàng loạt cuộc hẹn, buổi gặp gỡ cùng các khâu chuẩn bị khác nhau. Nữ ca sĩ được cho là đặc biệt muốn duy trì sự gắn kết với người phụ nữ mang thai con gái mình và trực tiếp tham gia càng nhiều bước càng tốt.

“Sau tất cả những gì cô ấy đã trải qua để cố gắng trở thành một người mẹ, cô ấy không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Có một người mà cô ấy có thể tin tưởng trong suốt thai kỳ có ý nghĩa rất lớn với cô ấy”, nguồn tin tiết lộ.

Dù Page Six đã đưa tin về việc Lady Gaga và Michael Polansky đón con đầu lòng, đến nay nữ ca sĩ và đại diện vẫn chưa chính thức xác nhận cô đã trở thành mẹ, phương pháp sinh con, cũng như tên hoặc giới tính của em bé.