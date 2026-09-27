Taylor Swift gửi lời xin lỗi đến tình cũ Tom Hiddleston?

Taylor Swift được cho là đang gửi lời xin lỗi đến tình cũ Tom Hiddleston thông qua ca khúc mới Pink Clouding. Sau khi bài hát được phát hành, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện nhiều chi tiết được cho là liên quan đến mối tình kéo dài khoảng 3 tháng giữa nữ ca sĩ và nam diễn viên Loki vào năm 2016.

"Pink clouding" là thuật ngữ mô tả trạng thái hưng phấn, lạc quan mãnh liệt thường xuất hiện trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục sau nghiện. Trong ca khúc, Taylor Swift dường như nhắc đến cảm giác phấn khích mà Tom Hiddleston dành cho cô trong khoảng thời gian cả hai yêu nhau chóng vánh.

Taylor Swift được cho là đang gửi lời xin lỗi đến tình cũ Tom Hiddleston thông qua ca khúc mới Pink Clouding.

“Và điều đó thật tuyệt/Khi để anh muốn có em/Thật tuyệt/Khi đưa ra những lời hứa, những lời hứa”, Taylor hát.

Ở phần tiếp theo, nữ ca sĩ dường như thừa nhận bản thân đã xử lý mối quan hệ này không tốt. Đáng chú ý, chuyện tình giữa Taylor và Tom diễn ra ngay sau khi cô chia tay Calvin Harris.

“Nhưng em đã chìm trong sự hưng phấn từ cảm giác đó/Như đang nhảy dù khi anh vòng tay ôm lấy cơ thể em/Chìm trong sự im lặng nơi mũi tên đã xuyên qua/Nhiều năm sau, em vẫn tự hỏi phải nói lời xin lỗi với anh thế nào/Em không muốn làm anh thất vọng/Nên em đã bỏ anh lại trên đám mây màu hồng”, cô hát.

Pink Clouding cũng được cho là có sự liên hệ với Getaway Car - ca khúc nằm trong album Reputation phát hành năm 2017, vốn được người hâm mộ cho rằng có nhiều chi tiết liên quan đến Tom Hiddleston và cuộc gặp gỡ của cả hai tại Met Gala 2016.

Trong bài hát mới, Taylor hát: “Anh gặp em vào một thời điểm đầy tai ương”. Câu hát này khiến fan liên tưởng đến lời ca trong Getaway Car: “Em biết ngay từ ly Old Fashioned đầu tiên, chúng ta đã bị nguyền rủa”.

Không chỉ vậy, Taylor dường như còn thể hiện sự day dứt về cách cô từng đối xử với Tom. “Và anh đã quá tốt/Đó là lý do anh ám ảnh em”, cô hát. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện cảm giác tội lỗi khi thừa nhận: “Và em thề với Chúa, cho đến tận hôm nay/Em vẫn thức giấc trong sợ hãi rằng mình đã để lại những vết sẹo trên một người tốt”.

Ngay sau khi Pink Clouding ra mắt hôm thứ sáu, người hâm mộ Taylor Swift lập tức bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một fan viết: “Ai đó đánh thức Tom Hiddleston đi, Taylor Swift vừa công khai xin lỗi anh ấy rồi”. Người khác hài hước: “Không thể tin năm 2026 lại có một ca khúc Taylor Swift viết về Tom Hiddleston”. Một người khác bình luận: “Không ngờ đến năm 2026 vẫn có lời xin lỗi dành cho Hiddleswift”.

Ngay sau khi Pink Clouding ra mắt hôm thứ sáu, người hâm mộ Taylor Swift lập tức bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Taylor Swift và Tom Hiddleston gặp nhau tại Met Gala vào tháng 5/2016. Một tháng sau, cả hai công khai chuyện tình cảm khi bị bắt gặp hôn và nắm tay nhau tại Rhode Island. Họ sau đó cùng tham dự concert của Selena Gomez ở Nashville, gặp gỡ gia đình hai bên và có chuyến đi đến Rome, Italy.

Tháng 7/2016, Tom Hiddleston từng khẳng định với The Hollywood Reporter rằng mối quan hệ giữa anh và Taylor “không phải một chiêu trò quảng bá”. Nam diễn viên nói: “Sự thật là Taylor Swift và tôi đang ở bên nhau, và chúng tôi rất hạnh phúc”.

Taylor Swift và Tom Hiddleston gặp nhau tại Met Gala vào tháng 5/2016.

Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, cả hai được cho là đã chia tay trong hòa bình. Dù vậy, Tom vẫn nhiều lần dành lời tốt đẹp cho Taylor. Trong cuộc phỏng vấn với GQ vào tháng 2/2017, anh gọi cô là “một người phụ nữ tuyệt vời”, đồng thời khẳng định chuyện tình của họ là có thật.

Hiện tại, Tom Hiddleston đã đính hôn với nữ diễn viên người Anh Zawe Ashton từ năm 2022 và cả hai có hai con. Trong khi đó, Taylor Swift đã kết hôn với ngôi sao NFL Travis Kelce vào mùa hè năm nay.