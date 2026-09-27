Tình hình nghệ sĩ Quang Minh khi tạm thời không ở cùng vợ kém 37 tuổi

Nghệ sĩ Quang Minh là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ hiện có cuộc sống gia đình nhận được sự quan tâm khi kết hôn với Tăng Khánh Chi, người kém anh 37 tuổi.

Vừa qua, Quang Minh cho biết anh có chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ. Trong thời gian tạm thời không ở cùng vợ, nam nghệ sĩ vẫn duy trì kết nối với Tăng Khánh Chi. Mới đây, anh chia sẻ khoảnh khắc hai vợ chồng gọi video cho nhau. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, Quang Minh và bà xã vẫn dành thời gian trò chuyện, thể hiện biểu cảm vui vẻ, hạnh phúc trước ống kính.

Quang Minh và vợ duy trì kết nối trong thời gian nam nghệ sĩ lưu diễn ở Mỹ.

Khoảnh khắc đời thường tuy nhỏ nhưng phần nào cho thấy Quang Minh và Tăng Khánh Chi vẫn duy trì sự gắn kết trong cuộc sống hôn nhân. Việc nam nghệ sĩ chủ động chia sẻ hình ảnh trò chuyện cùng vợ cũng nhận được sự chú ý từ khán giả.

Thời gian gần đây, cuộc sống của Quang Minh có nhiều thay đổi tích cực kể từ khi anh xây dựng tổ ấm mới cùng Tăng Khánh Chi. Sau khoảng thời gian cùng nhau vun vén, hai vợ chồng có một căn nhà khang trang, trở thành không gian để gia đình nhỏ tận hưởng những ngày tháng bình yên bên nhau.

Quang Minh từng dành nhiều lời trân trọng khi nhắc đến vai trò của bà xã trong việc xây dựng tổ ấm. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, Tăng Khánh Chi góp công sức để gia đình có được không gian sống sáng sủa, đẹp mắt. Với anh, đây không đơn thuần là nơi ở mà còn là thành quả của quá trình hai vợ chồng cùng cố gắng.

Vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh vừa xây xong căn nhà khang trang.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Quang Minh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bà xã. Nếu trên sân khấu, nam nghệ sĩ quen thuộc với hình ảnh hoạt bát, hài hước thì trong cuộc sống riêng, anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tận hưởng những niềm vui giản dị bên vợ con.

Quang Minh từng cho biết anh và Tăng Khánh Chi có hơn một năm tìm hiểu trước khi đón con trai đầu lòng. Khoảng cách tuổi tác 37 năm giữa hai người từng khiến chuyện tình cảm nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, cả hai không thường xuyên giải thích về những ý kiến xung quanh mà tập trung vào cuộc sống riêng và quá trình vun đắp gia đình.

Nam nghệ sĩ từng đưa Tăng Khánh Chi về ra mắt gia đình. Sau thời gian tìm hiểu và đồng hành, cả hai hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức xây dựng mái ấm riêng. Quang Minh cũng từng chia sẻ vợ chồng anh không quá đặt nặng chuyện tổ chức một đám cưới hoành tráng.

Đối với nam nghệ sĩ, điều quan trọng là gia đình giữ được sự bình yên, vợ chồng có thể đồng hành và cùng chăm sóc con trai. Những lựa chọn này cũng được thể hiện qua cách cả hai xây dựng cuộc sống sau khi về chung một nhà.

Tăng Khánh Chi đồng hành cùng chồng trong việc vun vén tổ ấm. Qua những chia sẻ của Quang Minh, bà xã không chỉ cùng anh chăm sóc gia đình mà còn góp phần tạo nên không gian sống mà nam nghệ sĩ dành nhiều sự trân trọng.