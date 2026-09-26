Diễn viên 'Sex and the City' và góc khuất sau bê bối ảnh nóng, nghiện ngập

Trong Sex and the City, nhân vậtCharlotte York do Kristin Davis thủ vai là biểu tượng của sự thanh lịch, chuẩn mực và luôn hướng về gia đình. Thế nhưng, khi rời xa ống kính máy quay, đời tư của Kristin Davis lại đầy rẫy những chuyện giật gân, khác xa vẻ ngọt ngào mà công chúng thường thấy.

Charlotte York là tượng đài của phong cách thời trang thanh lịch và hình mẫu phụ nữ truyền thống lý tưởng. Ảnh: HBO

Nghiện rượu từ tuổi 17 và nghi vấn lộ ảnh nhạy cảm

Đằng sau nụ cười đài các của Charlotte York mà nữ diễn viên thể hiện là một quá khứ tăm tối. Kristin Davis từng thừa nhận chìm đắm trong cơn nghiện rượu từ khi còn đôi mươi để khỏa lấp sự nhút nhát. Bộc bạch trên The Telegraph, nữ minh tinh không ngần ngại tiết lộ sự thật bàng hoàng: "Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể sống qua nổi tuổi 30 nếu tiếp tục uống rượu".

Diễn xuất chính là phao cứu sinh duy nhất giúp cô thoát khỏi vũng lầy này trước khi nhận vai. Thế nhưng khi vừa chạm tay đến đỉnh cao danh vọng, Kristin lại rơi vào tâm bão truyền thông khi một loạt ảnh và clip nhạy cảm nghi là của cô bị phát tán. Dù nữ diễn viên kiên quyết phủ nhận, scandal "ảnh nóng" này từng làm rúng động Hollywood và đe dọa trực tiếp đến hình tượng tiểu thư trong sáng mà cô đang xây dựng.

Kristin Davis ngọt ngào trên phim. Ảnh: HBO

Dù không công khai chỉ trích đồng nghiệp như Kim Cattrall, khán giả cũng đặt nghi vấn liệu Kristin Davis có nằm ngoài cuộc chiến thù lao bất bình đẳng khi thủ vai trong Sex and the City? Trên podcast cá nhân Are You a Charlotte?, cô tiết lộ khi đang quay, một nhà sản xuất bất ngờ đến gặp riêng cô yêu cầu ký gấp một bản hợp đồng mới.

Bản hợp đồng này định vị lại Kristin Davis chỉ là một "nhân vật phụ xuất hiện định kỳ" với mức thù lao chỉ 5.000 USD. Thấy có điều bất thường, cô lập tức gọi cho luật sư và được khuyên không ký. Kristin Davis thừa nhận lúc đó bản thân rất sợ hãi.

Kristin Davis của năm 2026. Ảnh: Variety

Thẩm mỹ hỏng và những giọt nước mắt uất ức

Báo chí lá cải những năm 2000 từng thổi phồng một số bức ảnh chụp chung giữa Kristin Davis và Chris Noth (vai Mr. Big) tại các sự kiện thảm đỏ, đặc biệt là bức ảnh gây sốt khi cô tinh nghịch "liếm má" nam diễn viên tại lễ trao giải. Tuy nhiên, vào tháng 6/2025, đích thân Kristin Davis lên tiếng bác bỏ tin đồn dai dẳng này. Khi được người hâm mộ chất vấn trên Instagram: "Chẳng phải cô từng hẹn hò với anh ấy sao?", cô thẳng thắn trả lời: "Không, tôi không hề!".

Sóng gió lớn nhất ở tuổi trung niên của Kristin Davis diễn ra khi cô xuất hiện với gương mặt khác lạ trong phần phim nối tiếp And Just Like That.... Những lời chê bai, giễu cợt tàn nhẫn từ cư dân mạng và khán giả về việc tiêm filler hỏng đã biến cô thành tâm điểm miệt thị ngoại hình.

Trả lời phỏng vấn trên The Telegraph, Kristin Davis bật khóc trong cay đắng và phải nhờ bác sĩ làm tan bớt lượng chất làm đầy. Cô mạnh mẽ chỉ thẳng ra quy luật nghiệt ngã tại Hollywood: "Nếu để tự nhiên bị chê già nua dị dạng, còn can thiệp thẩm mỹ bị chê là quái thai. Chúng tôi không bao giờ có thể thắng nổi dư luận".

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Kristin Davis dù đã 61 tuổi. Ảnh: IGNV

Khác hẳn với nhân vật Charlotte York vật lộn với hành trình hiếm muộn trên phim, ngoài đời Kristin Davis chọn lối đi riêng: không kết hôn và làm mẹ đơn thân. Cô lần lượt nhận nuôi hai bé người Mỹ gốc Phi vào năm 2011 và 2018. Trong buổi trò chuyện trên chương trình Red Table Talk, nữ diễn viên đã bật khóc khi chia sẻ về áp lực nuôi dạy con da màu: "Sự phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại vô cùng tàn nhẫn. Tôi nhận ra mình phải học hỏi mỗi ngày để hiểu được những gì các con tôi phải đối mặt mà một người da trắng như tôi chưa từng trải qua".

Kristin Davis và con gái nuôi. Ảnh: ShutterStock

Những phân cảnh để đời của Kristin Davis trong "Sex and the City":

Video: HBO

Ảnh: Tư liệu