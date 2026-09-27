Chuyên trang quốc tế từ chối người đẹp Việt đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản, quy tụ dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, Lê Phương Khánh Như được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp trong nước.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology có hơn 4,4 triệu người theo dõi trên Facebook đã công bố bảng xếp hạng dự đoán thành tích của các thí sinh trước thời điểm chính thức nhập cuộc. Đáng chú ý, đại diện Campuchia được chuyên trang này dự đoán sẽ giành vương miện Hoa hậu Quốc tế 2026.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology tung bảng xếp hạng dự đoán đầu tiên về Hoa hậu Quốc tế 2026.

Trong danh sách những ứng viên được đánh giá cao, các vị trí còn lại trong Top 5 lần lượt thuộc về những người đẹp đến từ Czech Republic, Nigeria, Guatemala và Philippines. Đây là những đại diện được Missosology đưa vào nhóm có khả năng cạnh tranh thứ hạng cao tại mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Lê Phương Khánh Như hiện vắng mặt trong Top 20 dự đoán của chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhan sắc Việt Nam, đặc biệt khi cuộc thi đang đến gần. Việc không được gọi tên trong bảng xếp hạng dự đoán cũng khiến cơ hội cạnh tranh của đại diện Việt Nam trở thành chủ đề được quan tâm.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, những bảng dự đoán trước cuộc thi thường tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận người hâm mộ có thể bày tỏ sự tiếc nuối khi đại diện Việt Nam chưa xuất hiện trong danh sách, trong khi những khán giả khác vẫn đặt kỳ vọng vào khả năng thể hiện của Khánh Như tại Nhật Bản.

Sự vắng mặt trong bảng dự đoán cũng không đồng nghĩa Khánh Như đã mất cơ hội tiến sâu. Đại diện Việt Nam vẫn còn hành trình phía trước để chứng minh năng lực, từ giao tiếp, ứng xử đến phong thái trình diễn và khả năng truyền tải thông điệp.

Khán giả trông chờ vào màn thể hiện của Khánh Như tại Hoa hậu Quốc tế 2026.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Với kinh nghiệm tích lũy từ các hoạt động sắc đẹp trước đó, người đẹp được kỳ vọng sẽ thể hiện hình ảnh một đại diện Việt Nam tự tin, bản lĩnh và có khả năng giao tiếp quốc tế tại Hoa hậu Quốc tế 2026.

Một trong những điểm đáng chú ý ở Khánh Như là khả năng ngoại ngữ cùng kỹ năng dẫn chương trình. Người đẹp có phong thái tự tin trước ống kính, cách diễn đạt lưu loát và khả năng tương tác với người đối diện. Đây là những yếu tố có thể hỗ trợ cô trong quá trình giao lưu với thí sinh quốc tế cũng như tham gia các hoạt động truyền thông tại cuộc thi.

Tại Miss World 2026, Khánh Như từng đảm nhận vai trò MC trong một số hoạt động. Trải nghiệm này giúp cô có thêm cơ hội rèn luyện khả năng làm chủ sân khấu, xử lý tình huống và giao tiếp trong môi trường có sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Những kỹ năng này cũng phù hợp với định hướng của Miss International, cuộc thi không chỉ chú trọng ngoại hình mà còn đề cao hình ảnh, sự giao tiếp và thông điệp mà các thí sinh truyền tải.

Khánh Như gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo.

Miss International - Hoa hậu Quốc tế là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời trên thế giới, được tổ chức tại Nhật Bản và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Việt Nam từng đạt thành tích nổi bật tại đấu trường này khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024. Chiến thắng của cô tạo thêm dấu ấn cho nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.