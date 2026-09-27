Nữ bá tước xinh đẹp thành con dâu gia đình sở hữu đế chế xa xỉ

Lara Cosima Henckel von Donnersmarck sinh ra trong một gia đình quý tộc Đức - Áo. Cha cô là Florian Henckel von Donnersmarck, đạo diễn người Đức từng giành giải Oscar năm 2007 với bộ phim The Lives of Others.

Nữ bá tước trở trở thành gương mặt thời trang

Gia đình Henckel von Donnersmarck có nguồn gốc quý tộc lâu đời, với dòng họ được truy nguyên từ đầu thế kỷ XV. Tuy nhiên, Lara từng chia sẻ trên TikTok rằng gia đình cô không đơn giản thừa hưởng một khối tài sản khổng lồ từ quá khứ.

Theo cô, ông cố của cô đã mất gần như toàn bộ tài sản sau Thế chiến II. Lara cho biết cuộc sống sung túc của gia đình hiện nay chủ yếu đến từ sự nghiệp điện ảnh của cha mình.

Nữ bá tước Lara Cosima Henckel von Donnersmarck. Ảnh: Instagram laracosima_pinault

Lara Cosima từng theo học thiết kế thời trang tại Parsons School of Design ở New York. Mối quan tâm dành cho thời trang giúp cô sớm bước vào giới thời trang cao cấp.

Trong cuộc phỏng vấn được Madame Figaro dẫn lại, Lara cho biết cha mẹ đã dạy cô “không chỉ nói một bộ đồ ‘đẹp’, mà phải hiểu chính xác những chi tiết nào khiến nó trở nên hấp dẫn”. Trước khi bước lên sàn diễn, cô cũng từng có hai mùa hè thực tập tại bộ phận haute couture của Dior ở Paris.

Năm 2023, cô gây chú ý khi mở màn Le Bal des Débutantes tại Paris cùng cha. Tại sự kiện này, Lara diện một thiết kế haute couture của Jean Paul Gaultier và xuất hiện với mái tóc vàng đặc trưng. Hình ảnh cô tại buổi dạ hội nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Từ một gương mặt nổi lên trên mạng xã hội, Lara sau đó bước vào lĩnh vực thời trang. Năm 2024, cô trình diễn cho Yanina Couture trước khi xuất hiện trong các show của Giorgio Armani. Theo Madame Figaro, cô đã ba lần sải bước cho nhà mốt Italy.

Lara cũng từng xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn, trong đó có show Giorgio Armani Privé tại Paris Fashion Week. Phong cách của cô khiến truyền thông thời trang chú ý, đồng thời giúp danh tiếng trên mạng xã hội tiếp tục tăng lên.

Không dừng ở vai trò người mẫu, Lara còn thử sức ở phía sau sàn diễn. Cô hiện thành lập thương hiệu riêng mang tên Cosima, tự thiết kế các sản phẩm lấy cảm hứng từ mẹ và những họa sĩ nổi tiếng như Edgar Degas.

Vì thế, danh xưng nữ bá tước chỉ là một phần trong hình ảnh của Lara Cosima. Cô đang xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực thời trang, bên cạnh sức hút đến từ xuất thân gia đình.

Cuộc hôn nhân với người thừa kế gia đình Pinault

Francois Pinault Jr sinh năm 1998, là con trai cả của Francois-Henri Pinault và người vợ đầu Dorothée Lepère. Francois-Henri Pinault hiện là Chủ tịch kiêm CEO Kering, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ như Gucci, Saint Laurent và Balenciaga.

Francois Pinault Jr. vì thế thường được truyền thông quốc tế gọi là người thừa kế của gia đình Pinault. Anh cũng tham gia các hoạt động kinh doanh và nghệ thuật của gia đình, trong đó có Christie's, nhà đấu giá thuộc hệ sinh thái Artémis của gia đình Pinault.

Sau khi tốt nghiệp, Francois từng thực tập tại Blue Origin với vị trí phân tích chiến lược kinh doanh, sau đó làm gần ba năm tại Google ở Anh. Tháng 9/2024, anh gia nhập Artémis, công ty đầu tư của gia đình, trước khi bắt đầu chương trình MBA tại Đại học Columbia vào đầu năm 2026.

Lara Cosima và Francois Pinault Jr công khai mối quan hệ vào đầu năm 2026. Tháng 3, Lara thông báo hai người đính hôn sau khoảng một năm hẹn hò.

“Tôi đã đính hôn với người bạn thân nhất và chàng trai tuyệt nhất thế giới”, Lara viết trên Instagram khi thông báo tin vui.

Chỉ vài tháng sau, cặp đôi gây bất ngờ khi công bố một bước ngoặt lớn hơn.

Ngày 13/8, Lara đăng loạt ảnh gia đình lên Instagram, tiết lộ cô và Francois đã có con trai đầu lòng.

“Chồng tôi - Francois tuyệt nhất thế giới - và con trai chúng tôi - Francois đáng yêu nhất thế giới”, Lara viết, đồng thời chia sẻ về “tháng đầu tiên làm cha mẹ”. Cậu bé được đặt tên là Francois, giống cha, ông nội và cụ nội.

Lara Cosima khoe ảnh con trai. Ảnh: Instagram laracosima_pinault

Lara đồng thời đổi tên tài khoản Instagram thành Lara Cosima Pinault. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy cặp đôi đã tổ chức đám cưới trong thời gian từ khi công bố đính hôn đến lúc thông báo tin con đầu lòng. Madame Figaro cũng mô tả đây là một cuộc hôn nhân được giữ kín trước công chúng.

Việc Lara lần đầu công khai gọi Francois là “chồng tôi” cũng hé lộ hai người đã kết hôn sau khi thông báo đính hôn hồi tháng 3. Trước đó, cặp đôi không công bố lễ cưới. Lara cũng đổi tên tài khoản Instagram thành Lara Cosima Pinault.

Trong những bức ảnh gia đình được Lara đăng tải, nữ diễn viên Salma Hayek cũng xuất hiện bên em bé. Hayek kết hôn với Francois-Henri Pinault từ năm 2009 và là mẹ kế của Francois Pinault Jr.

Vài ngày sau, Hayek cũng chia sẻ hình ảnh cháu trên mạng xã hội. Em bé tiếp tục truyền thống đặt tên Francois của gia đình Pinault và là thế hệ thứ tư còn sống mang tên này.

Gia đình Pinault sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD

Theo Forbes, gia đình Pinault hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 26,1 tỷ USD.

Kering là phần nổi tiếng nhất trong khối tài sản của gia đình Pinault. Tập đoàn này sở hữu nhiều nhà mốt đình đám như Gucci, Saint Laurent, Balenciaga và Alexander McQueen. Theo số liệu của Kering, tính đến cuối năm 2024, Artémis - công ty quản lý tài sản của gia đình Pinault - nắm 42,3% cổ phần Kering.

Ngoài Kering, Pinault còn sở hữu nhà đấu giá danh tiếng Christie's, các vườn nho cao cấp tại Pháp, hãng du lịch thám hiểm biển Ponant, câu lạc bộ bóng đá Stade Rennais, cùng nhiều khoản đầu tư khác. Kering cũng xác nhận danh mục của Financière Pinault bao gồm Christie's, các điền trang rượu vang, Courrèges và CAA.

Nữ bá tước Lara Cosima và chồng Francois Pinault Jr. Ảnh: Instagram laracosima_pinault

Một tài sản đáng chú ý khác là Creative Artists Agency (CAA) - một trong những công ty quản lý tài năng lớn nhất Hollywood. Năm 2023, Artémis trở thành cổ đông chi phối CAA trong thương vụ định giá công ty này khoảng 7 tỷ USD, đưa gia đình Pinault tiến sâu hơn vào lĩnh vực giải trí bên cạnh thời trang và nghệ thuật.

Gia đình Pinault cũng sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật đáng kể. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư của gia đình, bên cạnh thời trang, bất động sản, rượu vang và giải trí.

Trong khi đó, Lara vẫn tiếp tục theo đuổi công việc thời trang sau khi trở thành thành viên gia đình Pinault. Trên trang cá nhân, cô vẫn giới thiệu mình là nhà thiết kế của Cosima - thương hiệu mang chính tên đệm của cô.