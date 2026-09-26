Thuận Nguyễn, Will bị loại ngay trước chung kết Anh trai chông gai

Vòng Chốt hạ của công diễn 5 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tối 26/9. Bốn Nhà lần lượt trình diễn các tiết mục Tìm lại, Có khi, Như ngày đầu và Và tôi cũng yêu em.

Trong đêm diễn cuối, dàn anh tài xúc động, lần lượt chia sẻ về những kỷ niệm, hành trình tại chương trình trong nhiều tháng qua. Kết thúc công diễn 5, Nhà Hào Môn và Nhà Lẫy Lừng giành chiến thắng. Trong khi đó, các anh tài thuộc những Nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm để chờ kết quả.

It’s Charles tiếp tục được trao danh hiệu Chiến tướng. Đây lần thứ hai anh nhận được thành tích này. Nam producer cho rằng chiếc nhẫn không chỉ dành cho cá nhân anh mà đại diện cho nỗ lực của cả tập thể.

Thuận Nguyễn và Will dừng chân trước vòng chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: NSX.

Với hai Nhà nguy hiểm, Thuận Nguyễn và Will là những anh tài dừng chân, khép lại hành trình tại chương trình. Nam diễn viên Thuận Nguyễn cho biết những sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai giúp anh vượt qua nỗi sợ và tự tin hơn. Anh cũng có cơ hội để thử sức với nhiều thử thách, vượt qua giới hạn của bản thân.

"Đây là một hành trình mà tôi học được rất nhiều, cảm thấy vui hơn, tự tin hơn khi bước lên sân khấu lớn. Đã rất nhiều lần, tôi bước qua nỗi sợ trong bản thân mình. Thêm một điều nữa, tôi được nhiều thêm những người anh em. Tôi muốn cho mọi người thấy tôi là một người diễn viên nhưng có thể làm được tất cả: hát, trình diễn...", Thuận Nguyễn chia sẻ.

Với Wil, nam ca sĩ dành lời cảm ơn tới các đồng nghiệp đã đồng hành trong nhiều tháng qua. Anh nói "biết ơn, hạnh phúc" dù phải khép lại hành trình ngay trước chung kết.

Khoảnh khắc Will dừng lại cũng để lại nhiều tiếc nuối cho Jun Phạm, khi cả hai chưa có cơ hội thực hiện một sân khấu chung như mong muốn. Jun Phạm chia sẻ: "Jun cảm thấy có lỗi. Nếu như Jun cứng rắn hơn, để có thể mời Will về đội của mình. Việc về sớm hay trễ không quan trọng bằng việc cả hai không tạo được kỷ niệm nào trong chương trình này".

Công diễn 5 khép lại cũng là lúc hành trình của Anh trai vượt ngàn chông gai bước vào chặng cuối trước chung kết. Sau nhiều tháng cùng nhau tập luyện, thi đấu và trải qua những áp lực trên sân khấu, các anh tài có một buổi tối đặc biệt do chương trình dành riêng để tất cả cùng ngồi lại, ăn uống và chia sẻ với nhau.

Đáng chú ý, Thái VG chia sẻ bản thân vốn hướng nội và mất khá nhiều thời gian để tin tưởng một người mới. Nhưng quá trình cùng làm việc giúp anh hiểu và tôn trọng các anh tài hơn. "Anh không phải là người sẽ ngồi đây giả bộ nói là mình thân nhau 100% đâu. Nhưng anh biết chúng ta luôn dành sự tôn trọng cho nhau để mình làm những điều tốt nhất cho chương trình và cho bản thân của mình", nam rapper chia sẻ.

Đông Hùng cũng kể về quãng thời gian khó khăn, nợ nần bủa vây. Có những thời điểm, nam ca sĩ từng nghĩ đến kết cục bi quan. Anh đối diện sự tự ti trước khi tham gia chương trình. Nhưng khi bước vào Anh trai vượt ngàn chông gai, được sự ghi nhận từ đồng nghiệp và những món quà của người hâm mộ, anh dần lấy lại cảm giác tự tin, lửa nghề.