Hoa hậu Emoura Phạm sẽ mang về vương miện Miss Grand thứ 2 cho Việt Nam?

Cú lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng

Sự chú ý dành cho Emoura không đến ngay từ đầu. Ngày 3/9, ban tổ chức Miss Grand International hủy kế hoạch tổ chức tại Ấn Độ vì nước chủ nhà không đảm bảo các cam kết về khách sạn 5 sao, chuyển toàn bộ lịch trình sang Thái Lan. Với Emoura Phạm, đây vừa là một xáo trộn, vừa là một sự trùng hợp đặc biệt vì Thái Lan chính là nơi cô sinh ra.

Emoura Phạm được đánh giá là một trong những "ngựa chiến" hàng đầu của Việt Nam thi nhan sắc.

Tới Thái Lan ngày đầu, khi được phóng viên hỏi về việc cuộc thi đổi địa điểm vào phút chót, Emoura thừa nhận cô hơi buồn vì muốn tìm hiểu văn hóa Ấn Độ rồi nói thêm biết ơn vì được trở lại nơi mình sinh ra sau 10 năm xa cách. Câu trả lời ngắn gọn, chân thành bằng tiếng Anh rất lưu loát, được báo chí sở tại khen ngợi.

Ngày 20/9, Sash Factor và Queenology cùng xếp Emoura đứng đầu về trang phục. Sang ngày thi thứ 3, chính Sash Factor đưa cô lên vị trí số 1 với bộ váy nhung xanh họa tiết vàng. Đằng sau cú lội ngược dòng ấy là một chiến lược rõ ràng, có ngày cô thay tới 4 bộ trang phục cho các hoạt động khác nhau, hợp tác với các nhà thiết kế Việt như Brian Võ, Nguyễn Phúc Tuấn, Võ Thanh Can.

Sự thay đổi trên bảng xếp hạng cùng trùng với sự chú ý từ chính ban tổ chức. Ông Nawat Itsaragrisil nhiều lần nhắc đến đại diện Việt Nam khi khen khả năng ngoại ngữ, kể tên Việt Nam trong số các đại diện yêu thích khi trả lời truyền thông Thái Lan. Ở một buổi chụp ảnh được livestream, khi thấy Emoura Phạm tự trang điểm, tự làm tóc và chủ động tạo dáng, ông bày tỏ sự bất ngờ ngay trên sóng trực tiếp.

Ông trùm sắc đẹp Osmel Sousa ban đầu chỉ xem lướt hồ sơ của cô, rồi bắt đầu để tâm khi thấy tên Emoura liên tục xuất hiện ở vị trí cao trên các bảng dự đoán.

Emoura Phạm trong ngày thi thứ 6:

Dự án xây 100 cây cầu là điểm nhấn riêng

Trong buổi gặp gỡ với Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil, Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut và đương kim Hoa hậu Emma Tiglao, Emoura Phạm kể về 3 thế hệ phụ nữ kiên cường trong gia đình. Khi được hỏi vì sao chọn Miss Grand, cô nói mình là người đa năng khi yêu thích diễn xuất, ca hát, nhảy múa và các hoạt động cộng đồng.

Gia đình Emoura Phạm đã âm thầm làm công tác thiện nguyện nhiều năm. Từ nhỏ, Emoura đã được mẹ đưa đi thăm các mái ấm, trại trẻ mồ côi và học rằng sống là để cho đi chứ không chỉ nhận lại. Ý tưởng xây cầu cụ thể hình thành khi cả nhà theo dõi tin tức về lũ lụt và cảnh người dân vùng sâu, vùng xa - trong đó có An Giang - phải đánh đu qua những con kênh không cầu để đến trường, ra chợ.

Emoura Phạm bên Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil và hoa hậu Ecuador.

Từ đó, dự án xây cầu dân sinh ra đời với mục tiêu 100 cây cầu. Gia đình Emoura đã hoàn thành 18 cây cầu kiên cố tại các địa phương còn khó khăn về hạ tầng giao thông. Theo hồ sơ trên trang chính thức của Miss Grand International, cây cầu thứ 19 và 20 hiện đang được xây. Với Emoura, ý nghĩa của dự án không dừng ở những cây cầu, nhấn mạnh một công trình nhỏ có thể rút ngắn quãng đường đến trường của trẻ em và giúp nông sản của bà con đến chợ thuận tiện hơn.

Khán giả 'phát sốt' khi theo dõi Emoura Phạm

Điều khán giả nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua không hẳn là nhan sắc mà là cách Emoura đón nhận phản hồi. Cô thử nghiệm một kiểu tóc mới gần như mỗi ngày và mỗi lần gây tranh luận, Emoura Phạm đều lắng nghe rồi chủ động điều chỉnh ở lần xuất hiện tiếp theo và luôn tạo được sự chú ý mạnh mẽ.

Hình ảnh đa dạng của Emoura Phạm ở Miss Grand International 2026.

Ví dụ rõ nhất là kiểu tóc xõa với mái ngố kết hợp trang phục họa tiết của Huế, Paris của Nguyễn Phúc Tuấn. Video được cô tự quay thu hút hơn 800 bình luận chỉ sau 1 ngày. Có người thích, có người góp ý tóc chưa hợp trang phục nhưng bình luận được chú ý nhất - hơn 2.800 lượt thích - lại trêu rằng cô đã "chịu" xõa tóc đúng như khán giả từng mong muốn ở lần xuất hiện trước đó.

Sự chủ động đó còn thể hiện ở việc cô tự trang điểm, tự làm tóc, tự quay dựng video mỗi ngày và chưa lặp lại màu trang phục hay kiểu tóc nào suốt hành trình.

Thái độ ấy cũng thể hiện trong cách cô ứng xử ngoài sân khấu. Trong các buổi livestream, Emoura Phạm chủ động cầm micro, dẫn chương trình và phỏng vấn các thí sinh khác bằng tiếng Anh, nhiều người đẹp quốc tế xin vào khung hình cùng cô. Chuyện Emoura Phạm kéo vali vào nhà hàng dùng bữa trưa hay được nhân viên ban tổ chức chào đón nồng nhiệt cho thấy sự hào hứng, nhiệt tình với cuộc thi khác hẳn kiểu thi đấu hay xã giao thông thường.

Mới đây, cảnh Emoura và đại diện Myanmar Christine Nang Seng vô tình hất tóc vào nhau gây chú trên mạng xã hội. Người hâm mộ 2 nước thay vì phản ứng thái quá lại bày tỏ sự thích thú và đùa rằng năm nay 2 người đẹp có thể cùng nắm tay bước lên bục nhận vương miện và á hậu.

Dù còn ý kiến trái chiều về từng chi tiết nhỏ như kiểu tóc hay trang phục, phần lớn khán giả đồng thuận Emoura có khả năng giao tiếp tiếng Anh tự nhiên, thành thạo, thích nghi nhanh với môi trường sinh hoạt nhiều cá tính, thái độ phản hồi nhanh, cầu tiến và không mang tâm lý bị động.

Thử thách còn ở phía trước

Dù nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ, lời khen của chủ tịch cuộc thi và các bảng xếp hạng thời trang không quyết định kết quả. Sau ngôi Á hậu 4 Miss Grand International 2023 của Lê Hoàng Phương năm 2023, Việt Nam đã trắng tay 2 năm liền với 2 đại diện Võ Lê Quế Anh và Nguyễn Thị Yến Nhi.

Emoura không có lợi thế bình chọn từ đầu cuộc thi và người hâm mộ Việt Nam tích cực đang kêu gọi nhau bình chọn cho cô và chờ đợi các phần thi quan trọng nhất như: tài năng, thi áo tắm, phỏng vấn kín và trang phục dân tộc cùng bán kết ngày 7/10 và chung kết ngày 10/10.

Trong lịch sử, Việt Nam mới có vương miện Miss Grand International, do Nguyễn Thúc Thùy Tiên giành được năm 2021.

Emoura Phạm tự tin giao tiếp ở Miss Grand International 2026:

Ảnh: Tư liệu, FBNV