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Cá cơm mua về, mẹ loại bỏ đầu và xương, rồi rửa sạch. Công đoạn sơ chế cá tốn khá nhiều thời gian, do phải loại bỏ hết xương trong thân và bụng cá. Mẹ ướp thêm một ít gia vị cho thịt cá thấm. Sau đó, trộn bột gạo với một quả trứng gà ta, pha thêm ít nước, khuấy đều cho bột tan ra không quá đặc hoặc quá loãng. Mẹ xắt thêm vài cây hành lá, củ hành tím băm nhỏ để tăng thêm hương vị và màu sắc.

Đợi dầu thật nóng, mẹ dùng giá múc bột đổ vào chảo để chiên. Một giá bột đầy, mẹ cho thật nhiều cá cơm kèm theo. Trên lửa liu riu, từng miếng bột chiên lên nghe xèo xèo rất vui tai.

Sau một phút, bột dần chín, nổi trên mặt dầu và bắt đầu chuyển qua màu vàng nhạt. Để mặt dưới chín vàng ươm rồi mẹ mới trở mặt bột quay xuống dưới. Cá cơm săn lại với màu vàng giòn, óng ả. Mẹ nhanh tay gắp từng miếng bột cá cơm ra để ráo dầu mà mùi thơm cứ tỏa khắp gian bếp.

Mùi của bột chiên giòn thơm phức, kết hợp với mùi của hành lá, hành tím thơm dịu khiến ai nấy trong nhà cứ thấp thỏm hỏi xem mẹ đã chiên xong chưa.

Miếng cá cơm chiên còn nóng hôi hổi, một miếng to xé ra thành các miếng nhỏ cho 3 anh em tôi cùng ăn. Mặc kệ khói cứ bốc ra, đứa nào cũng thèm và đưa ngay vào miệng. Vỏ bột giòn rụm, cá vẫn giữ được độ mềm mọng, gia vị vừa vặn nên ăn rất cuốn.

Mọi người quây quần bên mâm cơm chiều với dĩa cá cơm chiên bột đầy ụ, cùng một chén tương ớt được đặt ở giữa. Ai cũng gắp một miếng bỏ vào chén, tiếng nhai giòn rôm rốp nghe vừa vui tai vừa ngon miệng. Cắn xong một miếng, ngay cả cha là người trong nhà kiệm lời cũng phải khen lấy khen để vì món ăn này thật ngon.

Ngoài ăn chung với cơm nóng, cá cơm chiên bột có thể cắt khúc vừa ăn, sau đó cuốn chung bánh tráng với rau sống. Chỉ cần trải một lớp bánh tráng phơi sương, dàn đều rau sống, dưa leo lên mặt bánh, sau đó đặt 2 miếng bột cá cơm cắt khúc, cuộn cho đều tay, chấm đẫm vào chén nước mắm chua ngọt. Và cứ thế thưởng thức thêm vài cuốn nữa mới đã cơn thèm.

Thoáng chốc, dĩa cá cơm chiên bột của mẹ đã hết veo. Vị ngon của món ăn cứ đọng lại khiến chúng tôi vẫn thòm thèm vì ăn chưa đã. Có lẽ, món ăn dân dã này chỉ ngon do chính tay mẹ nấu và tròn vị khi mọi người cùng ngồi lại bên nhau. Trân quý làm sao khoảnh khắc yêu thương và hạnh phúc này.