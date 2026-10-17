Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân bày tỏ sự thích thú với sản phẩm tò he truyền thống do các nghệ nhân làng nghề Xuân La sáng tạo nên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bày tỏ sự thích thú với sản phẩm tò he của những nghệ nhân làng Xuân La - nét văn hóa dân gian Việt Nam độc đáo trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tham quan sạp tò he của những nghệ nhân làng Xuân La - nét văn hóa dân gian độc đáo trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin về nghệ thuật tò he - nét văn hóa dân gian độc đáo trên phố đi bộ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân xem hoạ sỹ trên phố đi bộ ký hoạ chân dung Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Một họa sỹ trên phố đi bộ tặng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bức ký hoạ chân dung Tổng thống. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hoạ sỹ trên phố đi bộ tặng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân 2 bức ký hoạ chân dung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân nói chuyện thân mật khi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân chụp ảnh chung với các đại biểu cạnh chiếc "Đồng hồ hoa Thụy Sĩ" khổng lồ bên hồ Hoàn Kiếm - món quà ý nghĩa của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành tặng thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội (năm 2010). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trao đổi về câu chuyện chiếc "Đồng hồ hoa Thụy Sĩ" khổng lồ bên hồ Hoàn Kiếm - món quà ý nghĩa của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội (năm 2010). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh ấn tượng khi dạo trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin vẫy chào du khách và nhân dân Thủ đô khi đi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin vẫy chào du khách và nhân dân Thủ đô khi đi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) ​