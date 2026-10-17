Hai cây cổ thụ trăm tuổi giữa căn cứ cách mạng Tà Thiết

Những chứng nhân trăm năm giữa căn cứ cách mạng

Ngày 17/10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), UBND xã Lộc Thành, Tp.Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây xoài và cây me. Danh hiệu do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận.

Toàn cảnh Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng công nhân cây di sản Việt Nam

Hai cây cổ thụ nằm trong khuôn viên căn cứ, tại ấp K'Liêu, xã Lộc Thành, có tuổi đời hơn 100 năm. Theo hồ sơ giới thiệu, cây xoài cao khoảng 25m, đường kính thân hơn 160cm, đường kính tán hơn 20m; cây me cao khoảng 25m, đường kính thân hơn 126cm, đường kính tán hơn 15m. Với thân cây to lớn, tán lá sum suê và bộ rễ bám sâu vào lòng đất, cả hai hiện vẫn sinh trưởng, phát triển xanh tốt, tạo nên cảnh quan đặc trưng giữa không gian di tích lịch sử.

Không chỉ mang giá trị về thiên nhiên, cây xoài và cây me còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và quá trình định cư, sinh sống của cộng đồng người Khmer tại sóc Tà Thiết qua nhiều thế hệ. Sự hiện diện lâu đời của hai cây góp phần phản ánh mối quan hệ gắn kết giữa con người với thiên nhiên trên vùng đất giàu truyền thống.

Đặc biệt, hai cây cổ thụ tọa lạc trong khu căn cứ từng là nơi đóng quân của Quân ủy và Bộ Chỉ huy Miền trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Qua nhiều thập niên, cây đã hiện diện cùng những năm tháng chiến đấu gian khổ, gắn với hoạt động của các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy cách mạng và hành trình đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (trái) và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh (phải) thực hiện nghi thức mở bia cây di sản.

Trong không gian di tích, những tán cây xanh còn góp phần điều hòa môi trường, tạo bóng mát và duy trì cảnh quan sinh thái. Đây cũng là điểm nhấn phục vụ hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống và trải nghiệm du lịch về nguồn.

Việc công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây xoài và cây me vì vậy không chỉ tôn vinh giá trị của những cây cổ thụ lâu năm mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát huy giá trị di tích.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững

Chia sẻ với phóng viên, ông Hồ Quang Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, bày tỏ niềm tự hào khi hai cây cổ thụ tại Căn cứ Tà Thiết được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Theo ông Khánh, đây là sự ghi nhận đối với quá trình kế thừa, gìn giữ những cây lâu năm do các thế hệ trước để lại, đồng thời tạo động lực để địa phương tiếp tục bảo vệ các giá trị thiên nhiên gắn với lịch sử cách mạng.

"Được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây xoài và cây me tại Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là Cây Di sản Việt Nam, chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Trong suốt thời gian qua, địa phương đã kế thừa, gìn giữ những cây do cha ông để lại", ông Khánh chia sẻ.

Về kế hoạch thời gian tới, lãnh đạo UBND xã Lộc Thành cho biết địa phương sẽ giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp với các cơ quan chuyên môn và cộng đồng người Khmer tại địa phương trực tiếp trông nom, chăm sóc, bảo vệ hai cây di sản cùng không gian sinh trưởng xung quanh.

Công tác bảo tồn dự kiến tập trung vào việc kiểm tra định kỳ tình trạng sâu bệnh, áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp, bổ sung dinh dưỡng và bảo vệ bộ rễ nhằm duy trì sức sống, giúp cây tiếp tục phát triển ổn định, lâu dài.

Bên cạnh đó, địa phương định hướng đưa hai cây di sản vào chương trình tham quan chính thức tại Căn cứ Tà Thiết; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và bồi đắp niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, bày tỏ lòng tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và phát triển quê hương, đất nước.

Việc kết nối cây di sản với các tuyến, điểm du lịch sinh thái, văn hóa và lịch sử của địa phương cũng được xác định là một hướng đi nhằm đa dạng hóa sản phẩm tham quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

Để những giá trị này được gìn giữ lâu dài, quá trình khai thác phục vụ du lịch cần đi đôi với bảo tồn, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cây, môi trường sinh trưởng và cảnh quan chung của di tích.

Từ những cây cổ thụ gắn bó với vùng đất cách mạng, công tác bảo tồn hôm nay góp phần kết nối giá trị thiên nhiên với ký ức lịch sử và đời sống văn hóa cộng đồng. Việc gìn giữ cây xoài, cây me tại Tà Thiết không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với di sản của cha ông mà còn tạo nền tảng để các giá trị ấy tiếp tục được trao truyền cho những thế hệ mai sau.