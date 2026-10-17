Mùa hồng chín rực rỡ: Sắc cam đỏ sưởi ấm phố núi Đà Lạt

Ảnh: Sam Sam

Hiện nay, Đà Lạt chính thức bước vào mùa hồng chín. Khắp các ngọn đồi, thung lũng hay những khoảng sân nhỏ trước hiên nhà ở khu vực đèo Mimosa, Trại Mát, Cầu Đất... những cây hồng khẳng khiu nay được điểm xuyết bởi hàng nghìn đốm lửa vàng, cam rực rỡ.

Khác với vẻ đẹp lộng lẫy của ngàn hoa, mùa hồng Đà Lạt mang một nét duyên ngầm bình dị, mộc mạc nhưng có sức hút cực kỳ lớn đối với những tâm hồn yêu cái đẹp. Khi những cơn gió lạnh ùa về, lá hồng bắt đầu rụng dần, để lộ ra những cành cây gầy guộc. Nhưng chính sự khẳng khiu ấy lại làm nền tảng hoàn hảo để tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp của những quả hồng tròn trịa, căng mọng.

Ảnh: Sam Sam

Dưới màn sương mờ ảo buổi sớm hay trong ánh nắng vàng ươm vắt vẻo, khung cảnh những vườn hồng hiện lên hệt như một bức tranh đồng quê yên ả. Đặc biệt, sự kết hợp giữa sắc cam đỏ rực rỡ của trái chín trên nền không gian hoài cổ, nơi có những bức tường gạch đỏ thô mộc, những tán cây tùng búp xanh rì hay cánh cửa gỗ màu xanh nước biển đã sờn màu thời gian càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn vốn có của vùng đất mù sương.

Ảnh: Sam Sam

Nhiều năm trở lại đây, vườn hồng không chỉ đơn thuần là nơi thu hoạch nông sản mà đã trở thành tọa độ "sống ảo" không thể thiếu trong lịch trình của du khách trẻ. Các chủ vườn cũng tinh tế hơn khi bố trí thêm những tiểu cảnh nhỏ, dọn dẹp lối đi phủ đầy cỏ xanh mướt để du khách thoải mái tản bộ, chụp ảnh. Cảm giác được đi dạo dưới những tán hồng rợp quả, đưa tay chạm vào những trái hồng mát lạnh, tự tay hái quả chín mọng và thưởng thức ngay tại vườn là một trải nghiệm chữa lành tuyệt vời.

Bên cạnh việc thưởng thức hồng giòn ngọt lịm hay mua về làm quà, du khách đến Đà Lạt mùa này còn có cơ hội tham quan các cơ sở làm hồng treo gió. Nhìn những dây hồng được gọt vỏ tỉ mỉ, phơi mình trong gió và nắng sương Đà Lạt để chắt chiu mật ngọt lại càng thấy trân quý hơn thức quà đặc sản của vùng đất này.

Ảnh: Sam Sam

Đà Lạt tháng 10 không ồn ào, náo nhiệt. Phố núi vỗ về du khách bằng nhịp sống chậm rãi và vẻ đẹp nồng ấm của mùa hồng chín. Nếu bạn đang tìm kiếm một bến đỗ bình yên để trốn khỏi những xô bồ của phố thị, hãy để sắc cam đỏ của mùa hồng Đà Lạt sưởi ấm trái tim bạn trong những ngày thu đông này.