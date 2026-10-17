Xã Sín Chéng giành giải Nhất Hội thi “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan không gian chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác”.

Được phát động từ tháng 4 năm 2026, chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” thu hút sự tham gia của nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tham dự vòng chung kết có 12 đội thi. Với thông điệp “Mâm cơm nhà bạn chính là đặc sản”, chương trình hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, phát huy sự sáng tạo trong chế biến món ăn, đồng thời quảng bá sản vật đặc trưng và nét đẹp văn hóa của các địa phương gắn với phát triển du lịch.

Mỗi mâm cơm một sắc thái nhưng đều thể hiện đặc trưng ẩm thực của đồng bào các dân tộc Lào Cai.

Tại hội thi, các đội thi đã trình bày và thuyết trình về mâm cơm của địa phương mình. Mỗi mâm cơm mang một sắc thái riêng, thể hiện sự khéo léo trong lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, nghệ thuật trình bày và những câu chuyện văn hóa gắn với đời sống, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.

Đội thi Phong Dụ Thượng thuyết trình ý nghĩa mâm cơm, các món ăn.

Qua hội thi, nhiều nguyên liệu, sản vật địa phương cùng các món ăn truyền thống được giới thiệu, góp phần làm nổi bật sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Lào Cai.

Pa pỉnh tộp - món ăn đặc trưng của đồng bào Thái.

Nem nắm - món ăn giành giải Món ăn tiêu biểu tại hội thi.

Xôi ngũ sắc - đặc trưng ẩm thực của các dân tộc Tày, Thái, Mường được nhiều du khách ưa thích.

Đây cũng là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm ẩm thực, tạo thêm sức hấp dẫn cho các điểm đến du lịch.

Giao lưu ẩm thực giữa các dân tộc.

Du khách thưởng thức ẩm thực tại hội thi.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Ngoài ra còn trao các giải phụ nhằm ghi nhận những ý tưởng sáng tạo, cách khai thác nguyên liệu bản địa, nghệ thuật trình bày và khả năng kể câu chuyện văn hóa qua ẩm thực.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ xã Sín Chéng.

Giải Nhì thuộc về đội phường Cam Đường và xã Liên Sơn.

Giải Ba trao cho các đội: xã Nghĩa Đô, phường Nghĩa Lộ, xã Phong Dụ Thượng.

Các đội giành giải Khuyến khích.

Trao một số giải phụ: Mâm cơm kể chuyện; Hương vị bản địa; Món ăn sáng tạo; Đầu bếp tài năng; Ẩm thực xanh; Bàn tiệc ấn tượng; Món ăn tiêu biểu.

Hội thi “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026 góp phần khẳng định giá trị của ẩm thực trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời mở ra cơ hội kết nối ẩm thực với hoạt động trải nghiệm, quảng bá và phát triển du lịch, đưa hương vị đặc trưng của Lào Cai đến gần hơn với du khách.