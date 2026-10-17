Xã Sín Chéng giành giải Nhất Hội thi “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, sáng 17/10, tại phường Nghĩa Lộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức Vòng chung kết chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026. Đội thi xã Sín Chéng xuất sắc giành giải Nhất hạng mục “Mâm cơm du lịch xuất sắc” và giải phụ “Hương vị bản địa”.
Được phát động từ tháng 4 năm 2026, chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” thu hút sự tham gia của nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tham dự vòng chung kết có 12 đội thi. Với thông điệp “Mâm cơm nhà bạn chính là đặc sản”, chương trình hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, phát huy sự sáng tạo trong chế biến món ăn, đồng thời quảng bá sản vật đặc trưng và nét đẹp văn hóa của các địa phương gắn với phát triển du lịch.
Tại hội thi, các đội thi đã trình bày và thuyết trình về mâm cơm của địa phương mình. Mỗi mâm cơm mang một sắc thái riêng, thể hiện sự khéo léo trong lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, nghệ thuật trình bày và những câu chuyện văn hóa gắn với đời sống, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.
Qua hội thi, nhiều nguyên liệu, sản vật địa phương cùng các món ăn truyền thống được giới thiệu, góp phần làm nổi bật sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Lào Cai.
Đây cũng là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm ẩm thực, tạo thêm sức hấp dẫn cho các điểm đến du lịch.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Ngoài ra còn trao các giải phụ nhằm ghi nhận những ý tưởng sáng tạo, cách khai thác nguyên liệu bản địa, nghệ thuật trình bày và khả năng kể câu chuyện văn hóa qua ẩm thực.
Hội thi “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026 góp phần khẳng định giá trị của ẩm thực trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời mở ra cơ hội kết nối ẩm thực với hoạt động trải nghiệm, quảng bá và phát triển du lịch, đưa hương vị đặc trưng của Lào Cai đến gần hơn với du khách.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xa-sin-cheng-gianh-giai-nhat-hoi-thi-lao-cai-cham-dinh-vi-giac-nam-2026-post912212.html