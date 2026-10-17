Khai mạc lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ 2 năm 2026

Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tiếp nối thành công của mùa lễ hội đầu tiên, lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ 2 được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Lao Chải đến với du khách gần xa.

Đồng chí Đỗ Công Chúng - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải phát biểu khai mạc lễ hội.

Người dân tham dự lễ hội.

Phát biểu khai mạc, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh, Lao Chải là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn cùng nền văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông. Đây là những giá trị quý báu để địa phương phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

"Sắc chàm Lao Chải" kể câu chuyện văn hóa người Mông qua những chất liệu truyền thống, từ nghề thủ công đến âm nhạc và trình diễn dân gian.

Điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trong đó có hội thi trình diễn nghề truyền thống với 4 nội dung: se lanh - quay sợi, dệt vải trên khung cửi, vẽ sáp ong và nhuộm chàm. Đây là những nghề đã gắn bó với đời sống đồng bào Mông qua nhiều thế hệ, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và những tri thức dân gian được trao truyền từ đời này sang đời khác. Trước đó, lễ hội đã diễn ra Giải chạy “Váy xòe trên sóng lúa” thu hút hơn 200 phụ nữ vùng cao tham gia.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện đời sống của người Mông.

Tại đêm khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Lao Chải - Nơi sắc chàm hội tụ”, gồm 3 chương: “Huyền thoại gieo vào lòng đất”, “Sắc chàm Lao Chải” và “Lao Chải vững bước hướng tới tương lai tươi đẹp”, tái hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông và khát vọng phát triển quê hương.

Rực rỡ đêm khai mạc lễ hội.

"Lao Chải - Nơi sắc chàm hội tụ" được tái hiện trên sân khấu.

Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa mà còn tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Thông qua lễ hội, xã Lao Chải tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch dựa trên những giá trị văn hóa bản địa, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách.