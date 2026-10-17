Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin dạo Phố đi bộ Hồ Gươm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đã tham quan phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và giao lưu với người dân.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin dùng điện thoại để ghi lại các khoảnh khắc ấn tượng bên Hồ Gươm.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân nhận món quà là bức tranh ký họa chân dung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu các sản phẩm truyền thống của Việt Nam với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhận món quà là tò he hình quốc kỳ từ các nghệ nhân.

Sự xuất hiện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân, lãnh đạo thành phố Hà Nội ghi lại khoảnh khắc bên Hồ Hoàn Kiếm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin vẫy chào người dân Thủ đô.