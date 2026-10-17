Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất, năm 2026.

Trung tướng La Công Phương tặng hoa chúc mừng Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất, năm 2026.

Khai mạc Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất năm 2026.

Khai mạc Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất năm 2026.

Đông đảo người dân tham dự khai mạc Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao”.

Trước giờ khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu nông sản đặc trưng và các gian hàng văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã.

Khai mạc Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất năm 2026.

Khai mạc Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất năm 2026.

Khai mạc Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất năm 2026.

Khai mạc Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu nông sản đặc trưng và gian hàng văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18-10, Ngày hội nhằm quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và các sản vật đặc trưng của vùng cao Sảng Mộc; tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho nhân dân và du khách.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức như chương trình nghệ thuật quần chúng mang đậm bản sắc dân tộc, đêm lửa trại giao lưu múa sạp, vòng xòe đoàn kết. Chợ phiên nông sản và không gian trưng bày văn hóa truyền thống giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, trang phục, công cụ lao động của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông...

Giải chạy trail “Khám phá mùa vàng Sảng Mộc” cũng là hoạt động nổi bật, đưa vận động viên và du khách trải nghiệm những cung đường qua ruộng bậc thang mùa lúa chín, các bản làng và cảnh quan thiên nhiên địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Xuân Trường và Trung tướng La Công Phương đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và Trung tướng La Công Phương tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Phường Quyết Thắng cũng trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xã Sảng Mộc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Khai mạc Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất năm 2026.

Khai mạc Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất năm 2026.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Phường Quyết Thắng trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xã Sảng Mộc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo xã Sảng Mộc trao thư cảm ơn các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình.

Ngày hội “Sảng Mộc sắc màu vùng cao” lần thứ nhất năm 2026 góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nông sản bản địa.

Qua đó, xã Sảng Mộc có thêm cơ hội khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.