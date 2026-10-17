Liên hoan 'Tiếng hát đại đoàn kết' khu vực I thành công tốt đẹp

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đoàn phường Bắc Kạn.

Diễn ra trong hai ngày, 16 và 17 tháng 10, Liên hoan mang đến nhiều chương trình, tiết mục được dàn dựng công phu. Thông qua lời ca, tiếng hát, điệu múa, các đoàn giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của địa phương, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các chương trình cho thấy sự đầu tư, nỗ lực tập luyện và tinh thần trách nhiệm của các đoàn, diễn viên, hạt nhân văn nghệ quần chúng.

Liên hoan là dịp để các địa phương giao lưu, góp phần phát triển phong trào văn nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các đội thi.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đoàn phường Bắc Kạn; trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích và giải phụ cho các đoàn đạt thành tích cao.