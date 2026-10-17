Lan tỏa vẻ đẹp và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam

Màn trình diễn áo dài kết hợp đạo cụ cánh bướm tạo điểm nhấn trên tuyến diễu hành bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng.

Tối 17/10, chương trình “Vũ hội Áo dài Thành phố Đà Nẵng - Lần thứ nhất” diễn ra với hoạt động diễu hành áo dài từ đường Bình Minh 10 đến Công viên APEC, trên hành trình khoảng 800m. Đông đảo hội viên, phụ nữ, trẻ em, người dân và du khách trong những tà áo dài đa dạng sắc màu, hình dáng của các vùng miền Tổ quốc cùng tham gia, tạo nên không khí sôi động trên tuyến phố đi bộ ở trung tâm thành phố. Sau phần diễu hành là chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại Quảng trường Công viên APEC.

Các loại áo dài với đủ mọi hình dáng, màu sắc của các vùng miền tổ quốc được diễu hành bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng.

Tại chương trình, Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Lan Vy chia sẻ, chương trình được tổ chức không chỉ nhằm tạo không khí vui tươi chào mừng ngày 20/10 mà còn góp phần tôn vinh, quảng bá và trao truyền những giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam. Thông qua hình thức diễu hành trong không gian đô thị, áo dài được đưa gần hơn với cộng đồng, người dân và du khách, qua đó lan tỏa hình ảnh về văn hóa, con người Đà Nẵng trong đời sống đương đại. Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Đà Nẵng được thành lập tháng 9/2026, với định hướng gìn giữ, tôn vinh, quảng bá và phát huy các giá trị, nét đẹp của văn hóa áo dài Việt Nam.

Trẻ em và người lớn cùng tham gia đoàn diễu hành áo dài, tạo nên không khí gần gũi, sinh động trên đường phố Đà Nẵng.

Cũng trong chiều 17/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, triển lãm mỹ thuật “Duyên Sắc Ba Miền” đã khai mạc, giới thiệu 43 tác phẩm của 21 nữ họa sĩ đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều phong cách, chất liệu và cách tiếp cận khác nhau, phản ánh những lát cắt về thiên nhiên, con người, ký ức, đời sống và những trải nghiệm cá nhân của người nghệ sĩ. Triển lãm kéo dài đến ngày 31/10.

Trước đó, ngày 16/10, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu nữ văn nghệ sĩ thành phố năm 2026 với chủ đề “Nữ giới và sáng tạo: Bản lĩnh - Khát vọng - Cống hiến”. Chương trình quy tụ nữ văn nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian, kiến trúc; tập trung trao đổi về hành trình sáng tạo, khả năng đổi mới, gìn giữ bản sắc và thích ứng với công nghệ trong hoạt động nghệ thuật.

Tại chương trình, nhiều ý kiến của các nữ văn nghệ sĩ cho rằng sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những phương thức mới trong sáng tạo và tiếp cận công chúng, song công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ. Giá trị của tác phẩm vẫn phải bắt nguồn từ trải nghiệm, tư duy, cảm xúc, lao động nghệ thuật và trách nhiệm của người sáng tạo. Các nữ văn nghệ sĩ cũng nhấn mạnh yêu cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại, tăng cơ hội để người trẻ tiếp xúc với di sản và nghệ thuật, đồng thời tạo môi trường để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tài năng trẻ và cùng sáng tạo.