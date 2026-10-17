Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ thăm Đại học Dược

Trường Đại học Dược Hà Nội là địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ, gắn liền với tên tuổi bác sỹ Alexandre Yersin - nhà khoa học người Pháp gốc Thụy Sĩ, sinh ra tại bang Vaud, quê hương của Tổng thống Guy Parmelin.

Ông là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Y Hà Nội ngày nay, đồng thời là nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền y học Việt Nam.

Tại đây, hai Phu nhân được giới thiệu về chặng đường hơn 120 năm hình thành và phát triển của Nhà trường; tham quan các không gian kiến trúc lịch sử, phòng làm việc; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của bác sỹ Alexandre Yersin đối với Việt Nam và nền y học thế giới.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin - Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin thăm Trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: Nhật Minh)

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với bà Caroline Parmelin - Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Nhật Minh)

Hai Phu nhân cùng mặc áo dài trong chuyến thăm Trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: Nhật Minh)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Phu nhân đã tham dự hoạt động giới thiệu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tại khu trưng bày của Viện Dược liệu, hai Phu nhân đã tìm hiểu công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam, từ nguồn giống, nuôi trồng đến chế biến thành các sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ sự quan tâm đối với nguồn dược liệu phong phú của Việt Nam, trong đó có sâm Ngọc Linh. Bà cũng chia sẻ những nét tương đồng giữa hai nước trong việc sử dụng thảo dược vào chăm sóc sức khỏe và phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng núi.

Hai Phu nhân trải nghiệm làm gối chườm từ thảo dược. (Ảnh: Nhật Minh)

Trong không khí thân tình, hai Phu nhân cùng tham gia trải nghiệm làm gối chườm từ các loại thảo dược truyền thống như gừng, quế, hồi, khuynh diệp và thảo quyết minh.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng Phu nhân Caroline Parmelin chiếc gối thảo dược do chính tay bà thực hiện, gửi gắm tình cảm chân thành và sự trân trọng đối với vị khách quý.

Hai Phu nhân thưởng trà tại Trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: Nhật Minh)

Khép lại chương trình tham quan, hai Phu nhân cùng thưởng thức trà thảo dược và các loại bánh truyền thống Việt Nam, trò chuyện về những nét đặc sắc trong văn hóa, thiên nhiên và đời sống của nhân dân hai nước.