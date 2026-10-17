'Thủy Mộng 2026' lan tỏa nghệ thuật múa rối nước
Tối 17/10/2026, sự kiện Văn hóa Nghệ thuật "Thủy Mộng 2026" do nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Nhằm trẻ hóa di sản múa rối nước truyền thống, chương trình mang đến không gian nghệ thuật gần gũi và giàu tính thẩm mỹ. Tại đây, khán giả được thưởng thức các tiết mục rối nước kết hợp rối cạn, tự tay làm mô hình gỗ và trải nghiệm điều khiển con rối cùng nghệ nhân.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuy-mong-2026-lan-toa-nghe-thuat-mua-roi-nuoc-post1395214.html