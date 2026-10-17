'Thủy Mộng 2026' lan tỏa nghệ thuật múa rối nước

Ngày cuối tuần, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, nhiều người dân tìm đến thắp hương, tưởng nhớ 731 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ba ngày sau lễ truy điệu, an táng, những nén hương tiếp tục được thắp lên, gửi gắm lòng biết ơn và niềm mong mỏi của những người còn sống.