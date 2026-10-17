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'Thủy Mộng 2026' lan tỏa nghệ thuật múa rối nước

Tối 17/10/2026, sự kiện Văn hóa Nghệ thuật "Thủy Mộng 2026" do nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Nhằm trẻ hóa di sản múa rối nước truyền thống, chương trình mang đến không gian nghệ thuật gần gũi và giàu tính thẩm mỹ. Tại đây, khán giả được thưởng thức các tiết mục rối nước kết hợp rối cạn, tự tay làm mô hình gỗ và trải nghiệm điều khiển con rối cùng nghệ nhân.

Báo Tin Tức TTXVN
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Tiết mục múa rối kết hợp nghệ thuật dân gian do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Tiết mục múa rối kết hợp nghệ thuật dân gian do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Tiết mục múa rối kết hợp nghệ thuật dân gian do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Tiết mục múa rối kết hợp nghệ thuật dân gian do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Người dân trải nghiệm các hoạt động tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Người dân trải nghiệm các hoạt động tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Chương trình thu hút sự yêu thích của khán giả. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Chương trình thu hút sự yêu thích của khán giả. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Các tiết mục do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Các tiết mục do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Chương trình thu hút sự yêu thích của khán giả. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Chương trình thu hút sự yêu thích của khán giả. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Khán giả trải nghiệm trực tiếp điều khiển con rối dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân múa rối nước. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Khán giả trải nghiệm trực tiếp điều khiển con rối dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân múa rối nước. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Khánh Hoà/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuy-mong-2026-lan-toa-nghe-thuat-mua-roi-nuoc-post1395214.html