Người lái xe ở vùng có băng tuyết thường băn khoăn liệu xe có cần lốp mùa đông và nên chọn loại nào. Họ cũng phải cân nhắc thay lốp vào mùa thu hay chờ trời lạnh hơn. Nếu muốn tiết kiệm bằng cách chỉ lắp ở bánh trước, câu trả lời là không khi ưu tiên an toàn tối đa.

Lốp xe mùa đông cần được thay đồng bộ để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường phủ tuyết và băng giá. Ảnh: SlashGear

Nhiều ô tô hiện đại và SUV crossover chỉ truyền lực tới bánh trước. Vì vậy, khi xe chạy trên tuyết hoặc băng, phần lớn yêu cầu về độ bám dồn lên trục này. Tuy nhiên, ngay cả trên xe dẫn động cầu trước, lốp sau không chỉ quay theo, nhất là khi mặt đường có độ bám thấp.

Không có trở ngại kỹ thuật nào ngăn người dùng chỉ lắp lốp mùa đông ở phía trước. Tuy nhiên, cách này không an toàn nhất, bất kể xe dùng kiểu dẫn động nào. Ngoài việc làm giảm độ bám tổng thể, nó còn phá vỡ cân bằng, khiến đuôi xe dễ mất bám và xoay ngang.

Lốp mùa đông và lốp bốn mùa có thiết kế rất khác nhau. Người sống ở nơi ấm và khô có thể không cần lốp mùa đông, nhưng loại lốp này giúp người lái tự tin hơn trên băng tuyết. Việc bánh trước chật vật bám đường khi tăng tốc có thể khiến chủ xe cầu trước nghĩ rằng chỉ cần thay lốp ở trục trước.

Độ bám trong mùa đông không chỉ phục vụ cú tăng tốc ban đầu, nên hãng lốp và cơ sở lắp đặt không khuyến nghị chỉ gắn hai lốp mùa đông ở trục trước. Việc này làm giảm độ bám tổng thể, phá vỡ cân bằng và khiến đuôi xe dễ thừa lái, dẫn tới xoay vòng. Dù không truyền lực tăng tốc, lốp sau vẫn cần bám khi phanh và đổi hướng ngang; lốp không đồng bộ có thể khuếch đại nguy hiểm.

Xét về an toàn, cải thiện độ bám khi tăng tốc giúp xe tránh mắc kẹt trong tuyết. Nhưng nguy hiểm hơn là đuôi xe mất bám, khiến ô tô xoay khỏi đường hoặc va vào phương tiện khác. Chỉ lắp lốp mùa đông ở phía trước làm tăng khả năng xảy ra tình huống này.

The Weather Network cho biết, nếu xe dẫn động cầu trước chỉ có hai lốp mùa đông, lắp chúng ở trục sau sẽ an toàn và ổn định hơn lắp ở trục trước. Khuyến nghị này phù hợp với thực tế rằng nhiều vụ xoay xe và va chạm nguy hiểm bắt nguồn từ việc bánh sau thiếu độ bám.

Lốp xe hiện nay không rẻ, còn việc thay qua lại giữa các mùa cũng gây bất tiện. Dù vậy, nguy cơ tai nạn khiến đây không phải khoản nên cắt giảm bằng cách chỉ mua hai lốp mùa đông. Người lái có thể tham khảo kết quả thử nghiệm mới nhất để chọn thương hiệu và mẫu lốp có hiệu năng tốt.