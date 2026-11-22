Ở phiên bản 2027, Ford Equator Sport tiếp tục duy trì thiết kế ngoại thất quen thuộc thay vì thay đổi toàn diện diện mạo. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt màu đen tuyền kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng, kết hợp cản trước tạo hình thang, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và hiện đại.

Ford Equator Sport 2027.

Mẫu SUV hạng C này có kích thước dài 4.685 mm, rộng 1.935 mm và cao 1.706 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.726 mm. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước 20 inch, góp phần tăng vẻ thể thao cho tổng thể thiết kế.

Không gian chứa đồ cũng là một trong những điểm đáng chú ý của Ford Equator Sport 2027. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 448 lít, đủ đáp ứng nhu cầu chứa hành lý trong những chuyến đi thường ngày. Khi cần thêm không gian, người dùng có thể mở rộng dung tích lên tối đa 1.422 lít, qua đó tăng tính linh hoạt khi vận chuyển các vật dụng cồng kềnh hoặc hành lý cho những hành trình dài.

Bên trong cabin, Ford Equator Sport 2027 được trang bị cụm màn hình kép dạng nổi, mỗi màn hình có kích thước 12,3 inch, tạo nên không gian hiển thị hiện đại và thuận tiện cho việc theo dõi thông tin vận hành cũng như sử dụng các tính năng giải trí. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, kết hợp hệ sinh thái kết nối thông minh Tencent TAI. Xe hỗ trợ nhận diện giọng nói thông minh hai vùng, cho phép người dùng tương tác với hệ thống bằng khẩu lệnh, đồng thời tích hợp kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay.

Về công nghệ an toàn, mẫu SUV của Ford được trang bị gói hỗ trợ lái Co-Pilot360 cấp độ L2, tích hợp hơn 20 công nghệ hỗ trợ người lái. Những tính năng này hướng đến việc tăng cường khả năng kiểm soát xe, hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông và giảm bớt áp lực khi di chuyển. Tuy nhiên, các hệ thống hỗ trợ lái cấp độ L2 vẫn yêu cầu người điều khiển luôn tập trung quan sát, giữ tay trên vô-lăng và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Cung cấp sức mạnh cho Ford Equator Sport 2027 là động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực, mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, truyền sức mạnh tới hệ dẫn động của xe. Cấu hình này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.