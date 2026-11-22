Sau khi được hé lộ và bắt đầu nhận đặt hàng từ tháng 4, mẫu Porsche Cayenne Electric vừa chính thức cập bến thị trường Việt Nam vào ngày 21/11 vừa qua. Đây là dòng xe điện thứ ba được hãng xe Đức đưa về nước, sau Taycan và Macan EV.

Với việc bổ sung phiên bản Electric, dòng Cayenne bán tại Việt Nam hiện được cung cấp đủ ba lựa chọn hệ truyền động: động cơ đốt trong, hybrid cắm sạc (E-Hybrid) và thuần điện.

Porsche Cayenne thuần điện phiên bản dáng Coupé.

Đại diện hãng cho biết việc duy trì 3 tùy chọn động cơ trên cùng một dòng xe nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để linh hoạt điều chỉnh danh mục sản phẩm theo diễn biến thị trường.

Cayenne Electric được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản SUV tiêu chuẩn, S và Turbo, đi kèm mức giá lần lượt 4,72 - 4,93 - 6,32 tỷ đồng. Các phiên bản dáng Coupé tương ứng có giá 4,82 - 5,04 - 6,41 tỷ đồng.

Về cấu hình, tất cả phiên bản được trang bị hai động cơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bản tiêu chuẩn có công suất 442 mã lực và mô-men xoắn 835 Nm khi sử dụng tính năng Launch Control. Thông số bản S tăng lên thành 666 mã lực và mô-men xoắn 1.080 Nm.

Bản Cayenne Turbo Electric mạnh nhất có công suất tối đa 1.156 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm với chế độ Launch Control. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây. Đây cũng là mẫu xe thương mại mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay của Porsche.

Mẫu SUV điện hạng sang này sử dụng bộ pin điện áp cao dung lượng 113kWh. Phạm vi hoạt động của xe dao động từ 623-669 km/lần sạc, tùy phiên bản.

Cayenne Electric sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW. Trong điều kiện lý tưởng, pin có thể nạp từ 10% lên 80% trong chưa đầy 16 phút.

Khoang nội thất đa màn hình của Porsche Cayenne thuần điện.

Trên thị trường quốc tế, Porsche Cayenne Electric còn có trang bị tùy chọn sạc cảm ứng (không dây) thông qua đế sạc gắn dưới sàn. Tuy nhiên, Porsche Việt Nam chưa cho biết mẫu SUV điện này khi bán tại thị trường trong nước có hỗ trợ tính năng này hay không.

Nếu xét trong nhóm SUV thuần điện hiệu năng cao tại Việt Nam, đối thủ trực tiếp của Porsche Cayenne Electric sẽ là Lotus Eletre. Mẫu xe này có giá từ 4,448-7,188 tỷ đồng tùy phiên bản, trong đó bản cao nhất mạnh 905 mã lực.

Sự xuất hiện của Porsche Cayenne Electric góp phần làm dày thêm đội hình xe sang điện hóa về Việt Nam giai đoạn cuối năm. Trước đó, Mercedes-Benz và Volvo cũng đã lần lượt đưa về các phiên bản điện hóa trên loạt xe chủ lực.