Chảy dầu trên thân phuộc là dấu hiệu cần chú ý

Một trong những biểu hiện dễ nhận biết nhất khi giảm xóc gặp vấn đề là xuất hiện dầu bất thường trên bề mặt phuộc.

Với hệ thống giảm xóc thủy lực, dầu bên trong có vai trò hỗ trợ kiểm soát chuyển động và dao động của bánh xe. Khi bộ phận làm kín không còn hoạt động hiệu quả, dầu có thể thoát ra ngoài.

Một trong những biểu hiện dễ nhận biết nhất khi giảm xóc gặp vấn đề là xuất hiện dầu bất thường trên bề mặt phuộc.

Nguyên nhân thường liên quan đến phớt làm kín bị lão hóa, hư hỏng hoặc bề mặt ty phuộc xuất hiện vết trầy xước.

Khi đó, người dùng có thể quan sát thấy thân phuộc thường xuyên ẩm dầu, xuất hiện những vệt dầu kéo dài hoặc bụi bẩn bám thành lớp dày quanh khu vực phớt.

Đây không đơn thuần là vấn đề vệ sinh bên ngoài. Dầu rò rỉ cho thấy hệ thống làm kín có thể đã gặp trục trặc, đồng thời lượng dầu bên trong giảm đi có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát dao động của giảm xóc.

Nếu phát hiện dấu hiệu này, người dùng nên đưa xe đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra tình trạng phớt, ty phuộc và lượng dầu bên trong.

Tùy cấu tạo cũng như mức độ hư hỏng, kỹ thuật viên có thể thay phớt, phục hồi giảm xóc hoặc thay mới toàn bộ cụm phuộc.

Xe liên tục nảy mạnh sau khi đi qua ổ gà, gờ giảm tốc

Một dấu hiệu khác dễ nhận thấy trong quá trình sử dụng là xe xuất hiện hiện tượng xóc nảy nhiều hơn bình thường.

Khi giảm xóc còn hoạt động tốt, bộ phận này sẽ hấp thụ lực tác động từ mặt đường và nhanh chóng đưa bánh xe, thân xe trở lại trạng thái ổn định.

Xe máy rung lắc, nảy nhiều lần sau khi đi qua gờ giảm tốc có thể là dấu hiệu hệ thống giảm xóc hoạt động kém hiệu quả.

Ngược lại, khi khả năng giảm chấn suy yếu, xe có thể tiếp tục rung lắc sau khi đã vượt qua chướng ngại vật.

Thay vì chỉ nhún xuống rồi trở lại trạng thái cân bằng, bánh xe có thể dao động nhiều lần, khiến người điều khiển cảm nhận rõ những cú dằn xóc.

Hiện tượng này đặc biệt dễ nhận thấy khi đi qua ổ gà, đường gồ ghề hoặc gờ giảm tốc. Người ngồi phía sau cũng có thể cảm thấy bị hất lên khi xe vượt chướng ngại vật, trong khi thân xe rung lắc nhiều hơn so với trạng thái vận hành thông thường.

Đáng chú ý, nếu tình trạng xóc nảy xuất hiện ngày càng thường xuyên, thậm chí trên những đoạn đường vốn không quá xấu, người dùng không nên xem đây là hiện tượng bình thường do điều kiện mặt đường.

Khi giảm xóc không còn kiểm soát tốt dao động, bánh xe có thể mất đi sự ổn định cần thiết. Điều này ảnh hưởng đến khả năng duy trì độ bám đường, đặc biệt khi người lái phanh hoặc chuyển hướng.

Đuôi xe nhún sâu, bồng bềnh hoặc lắc ngang khi vào cua

Với những mẫu xe sử dụng giảm xóc sau dạng lò xo giảm chấn, người dùng cũng cần chú ý đến trạng thái của phần đuôi xe.

Nếu bộ phận này bị suy giảm khả năng đàn hồi và kiểm soát dao động, phần đuôi có thể nhún sâu hơn bình thường khi chở người hoặc hàng hóa.

Giảm xóc sau hoạt động kém hiệu quả có thể khiến đuôi xe dao động nhiều, ảnh hưởng đến độ ổn định khi vào cua.

Sau khi vượt qua ổ gà hoặc tăng tốc, đuôi xe có thể tiếp tục dao động trong một khoảng thời gian thay vì nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng.

Cảm giác bồng bềnh, thiếu chắc chắn cũng có thể xuất hiện khi xe di chuyển trên đường không bằng phẳng.

Một biểu hiện đáng lo ngại hơn là phần đuôi xe có cảm giác lắc ngang hoặc thiếu ổn định khi vào cua.

Khi giảm xóc không còn kiểm soát tốt chuyển động của bánh sau, khả năng duy trì tiếp xúc ổn định giữa lốp và mặt đường có thể bị ảnh hưởng.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi xe di chuyển trên mặt đường trơn hoặc gồ ghề. Nếu hệ thống treo không hoạt động hiệu quả, người lái có thể gặp khó khăn hơn trong việc duy trì sự ổn định của phương tiện khi chuyển hướng.

Tiếng cụp, lộc cộc phát ra từ bánh xe cũng có thể là cảnh báo

Ngoài những thay đổi về cảm giác vận hành, âm thanh bất thường từ khu vực bánh trước hoặc bánh sau cũng là dấu hiệu người dùng cần quan tâm.

Nếu xe thường xuyên phát ra tiếng cụp, lộc cộc khi đi qua ổ gà hoặc gờ giảm tốc, nguyên nhân có thể liên quan đến các chi tiết trong hệ thống giảm xóc.

Tiếng kêu bất thường từ khu vực bánh xe có thể liên quan đến giảm xóc hoặc các chi tiết liên kết bị mòn, lỏng.

Âm thanh thường xuất hiện khi phuộc nhún xuống hoặc bật trở lại, cho thấy một số bộ phận có thể không còn hoạt động bình thường.

Tình trạng này có thể xuất phát từ giảm xóc bị mòn, thiếu dầu, hư hỏng các chi tiết bên trong hoặc những vị trí liên kết bị lỏng.

Ngoài ra, bạc cao su, bạc lót, vòng bi, chân chống và một số bộ phận khác cũng có khả năng tạo ra tiếng động tương tự.

Do đó, người dùng cần kiểm tra xác định chính xác vị trí phát ra tiếng kêu và tình trạng của các chi tiết liên quan.

Nếu âm thanh xuất hiện liên tục, ngày càng lớn hoặc đi kèm hiện tượng chảy dầu, xóc nảy và mất ổn định khi vận hành, phương tiện nên được đưa đến cơ sở sửa chữa sớm.

Khi nào cần sửa chữa, khi nào nên thay mới giảm xóc?

Không phải mọi trường hợp giảm xóc xe máy có dấu hiệu bất thường đều cần thay mới toàn bộ. Quyết định sửa chữa hay thay thế phụ thuộc vào cấu tạo của bộ phận và mức độ hư hỏng thực tế.

Giảm xóc xe máy có thể được sửa chữa hoặc thay mới tùy theo mức độ hư hỏng và cấu tạo của bộ phận.

Với những lỗi có thể khắc phục, chẳng hạn phớt làm kín bị hỏng hoặc một số chi tiết liên kết bị lỏng, kỹ thuật viên có thể thay thế bộ phận tương ứng hoặc phục hồi giảm xóc nếu thiết kế cho phép.

Ngược lại, nếu ty phuộc bị cong, trầy xước nghiêm trọng, thân phuộc hư hỏng, lò xo suy yếu hoặc bộ phận giảm chấn không còn đảm bảo khả năng làm việc, thay mới có thể là phương án phù hợp hơn để duy trì độ ổn định và an toàn khi vận hành.

Khi phát hiện xe có dấu hiệu bất thường, người dùng cũng không nên cố chạy nhanh, chở quá tải hoặc thực hiện những pha chuyển hướng đột ngột để kiểm tra khả năng hoạt động của giảm xóc. Những thao tác này có thể khiến phương tiện mất ổn định nếu hệ thống treo đã xuống cấp.