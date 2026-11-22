Tại triển lãm mô tô quốc tế EICMA Milan 2026, hãng xe Đài Loan SYM đã chính thức trình làng mẫu xe tay ga phân khối lớn dạng ý tưởng mang tên MAXSYM TURBO. Đây là mẫu maxi-scooter đầu tiên đến từ một nhà sản xuất chính thống được trang bị sẵn hệ thống tăng áp (turbocharger) và bộ làm mát khí nạp trung gian (intercooler) từ nhà máy.

Sự xuất hiện của mẫu xe ga SYM MAXSYM TURBO hoàn toàn mới này đánh dấu bước ngoặt mới trong ngành công nghiệp xe hai bánh, vốn trước đây chỉ chứng kiến công nghệ tăng áp xuất hiện trên các dòng môtô côn tay hoặc các bản độ.

Trong suốt bốn thập kỷ qua, việc ứng dụng công nghệ tăng áp lên xe máy tay ga luôn là bài toán nan giải đối với các hãng xe lớn do giới hạn về không gian lắp đặt chật hẹp và khả năng tản nhiệt kém.

Theo chia sẻ từ ông Ngô Dịch Thành (Wu Yi-cheng), đại diện Khối Sản xuất Xe hai bánh của SYM, đội ngũ kỹ sư của hãng đã giải quyết vấn đề này thông qua quá trình thu nhỏ các chi tiết cơ khí chính xác, kết hợp cùng thiết kế khí động học dẫn luồng gió làm mát tối ưu cho toàn bộ thân xe.

Trái tim của MAXSYM TURBO là động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, cấu trúc cam đôi DOHC 8 van phun xăng điện tử, đi kèm bộ tăng áp cỡ nhỏ của Nhật Bản và bộ làm mát khí nạp hiệu suất cao.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống tăng áp, dải mô-men xoắn cực đại của xe đạt mức 58,9Nm ngay tại vòng tua thấp 5.500 vòng/phút, trong khi công suất tối đa đạt 39,0kW (53,0 mã lực) tại 6.500 vòng/phút. So với các mẫu xe tay ga hút khí tự nhiên cùng phân khúc, lực kéo của MAXSYM TURBO tăng hơn 40%.

Thông qua hộp số vô cấp CVT tinh chỉnh, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong thời gian dưới 5,7 giây. Cấu hình này giúp mẫu xe duy trì được lợi thế về mức thuế phí và mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe dung tích tầm trung, nhưng lại cung cấp hiệu suất vận hành tương đương các mẫu mô tô phân khối lớn 650cc.

Để kiểm soát khối động cơ có công suất lớn, kết cấu khung sườn và hệ thống treo của MAXSYM TURBO được phát triển dựa trên tiêu chuẩn của các dòng môtô thể thao. Xe sử dụng hệ thống giá treo động cơ kiểu xe côn tay nhằm tối ưu hóa tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước và sau, khắc phục tình trạng nặng đuôi thường gặp trên xe tay ga truyền thống, cải thiện độ ổn định ở tốc độ cao và khả năng vào cua.

Hệ thống giảm xóc bao gồm phuộc trước hành trình ngược (upside-down) và giảm xóc sau dạng lò xo trụ đơn liên kết đa điểm (multi-link). Lực hãm được đảm bảo bởi cụm phanh đĩa đôi đường kính 288mm ở bánh trước và đĩa đơn 275mm ở bánh sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Xe sử dụng bộ lốp kích thước 120/70-15 cho bánh trước và 160/60-15 cho bánh sau.

Các trang bị điện tử hỗ trợ người lái trên MAXSYM TURBO gồm có hệ thống bướm ga điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh và kiểm soát lực kéo trong cua. Ngoài ra, xe còn được tích hợp kính chắn gió chỉnh điện và màn hình kỹ thuật số TFT màu kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối thông minh với điện thoại thông qua ứng dụng SYM+.

Về diện mạo tổng thể, thay vì sử dụng các đường nét phẳng thường thấy trên dòng xe maxi-scooter, đội ngũ thiết kế của SYM đã lấy cảm hứng từ hình tượng các đấu sĩ La Mã cổ đại. Thân xe được tạo hình từ các mảng khối cơ bắp và những đường gân nổi liên tục, tạo tư thế chồm về phía trước nhằm hạ thấp trọng tâm.

Hệ thống chiếu sáng phía trước bao gồm cụm đèn pha mô phỏng mũ giáp chiến đấu kết hợp cùng dải đèn định vị sắc cạnh, cụm đèn hậu LED phía sau được tạo hình theo mũi giáo, hoàn thiện phong cách thiết kế táo bạo. Hiện mới chỉ đang là ý tưởng, nhưng SYM MAXSYM TURBO có khả năng trở thành chiếc tay ga động cơ tăng áp đầu tiên trên thế giới được sản xuất thương mại.

Video: Xem chi tiết xe ga SYM MAXSYM TURBO tại EICMA Milan 2026.