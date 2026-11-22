Xe điện được cắm vào trạm sạc trước trụ sở Nissan Motor Co. ở Yokohama, Nhật Bản. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), doanh số xe điện vượt dự báo ban đầu, cùng với việc người tiêu dùng tăng cường mua xe vào phút chót để kịp hưởng trợ cấp trước khi hết quỹ, đã đẩy nhanh tốc độ giải ngân và buộc cơ quan này phải ngừng tiếp nhận hồ sơ.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã phân bổ 110 tỷ Yen (tương đương 700 triệu USD) cho chương trình trợ cấp từ ngân sách bổ sung tài khóa 2025 (kết thúc vào tháng 3/2026). Tuy nhiên, tính đến ngày 20/11, số tiền còn lại chỉ vào khoảng 930 triệu Yen, làm dấy lên lo ngại lượng hồ sơ sẽ vượt quá nguồn quỹ hiện có. Vì vậy, METI quyết định chỉ chấp nhận các hồ sơ được gửi đến tính đến hết ngày 20/11.

Theo chương trình này, người mua xe điện được hưởng mức trợ cấp tối đa 1,3 triệu Yen. Ngoài xe điện, các dòng xe hybrid sạc điện và xe chạy pin nhiên liệu cũng thuộc diện được hỗ trợ.

Ban đầu, METI ấn định hạn chót nộp hồ sơ vào giữa tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, tiến độ nộp hồ sơ nhanh đã khiến bộ này hồi tháng 9 phải thông báo kết thúc chương trình vào tháng 12, trong khi nhu cầu mua sắm phút chót vẫn tiếp tục tăng.

Theo số liệu do Hiệp hội Các đại lý ô tô Nhật Bản và Hiệp hội Xe ô tô hạng nhẹ và Xe máy Nhật Bản công bố đầu tháng này, doanh số xe điện trong giai đoạn tháng 1-10/2026 đạt 111.876 chiếc khi các hãng sản xuất tung ra nhiều mẫu xe mới.

Do giá dầu thô vẫn ở mức cao, nhu cầu đối với xe điện nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng ổn định. Để khuyến khích sử dụng dòng xe này, METI đã đề xuất phân bổ 110 tỷ Yen cho các khoản trợ cấp xe thân thiện với môi trường tương tự trong ngân sách tài khóa 2027.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc áp dụng một loại thuế mới đối với xe điện vào tháng 5/2028. Phương án này nhằm đảm bảo sự công bằng, do các dòng xe chạy xăng truyền thống và xe hybrid hiện phải chịu thuế xăng dầu dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu.

(theo Kyodo News)